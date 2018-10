Αυτή είναι η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης στον κόσμο που γύρισε πάνω από 1000 ταινίες σε ηλικία μόλις 23 ετών

Donaldson Collection via Getty Images

Το 1964 ξανά επέστρεψε στην Αμερική για να μείνει με την μία από τις δύο της κόρες και το 1968, πέθανε σε ένα γηροκομείο σε ηλικία 64 ετών.

Αν και για μεγάλο διάστημα το τεράστιο έργο της παρέμενε αναγνώριστο, το 1953 η Γαλλική κυβέρνηση την επιβράβευσε με την Λεγεώνα της Τιμής και η Επιτροπή Κινηματογράφου με συντονιστή τον Μάρτιν Σκορτσέζε προσπάθησαν σκληρά να μπει το όνομα της στην «Λεωφόρο της Δόξας», το οποίο και έγινε το 2013.

Μερικές από τις ταινίες της ήταν:

