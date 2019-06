HuffPost Weekend: «Ορέστεια» στην Επίδαυρο, Γιο-Γιο Μα, Θάνος Μικρούτσικος και Ρίτα Γουίλσον

Παρασκευή, 28 Ιουνίου «Ορέστεια» του Αισχύλου

H πολυσχιδής, αεικίνητη Rita Wilson είναι ηθοποιός, συγγραφέας, αλλά και η παραγωγός πίσω από μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων οι My Big Fat Greek Wedding και Mamma Mia. Ως ηθοποιός εμφανίστηκε τελευταία φορά στα τέλη του 2018 στην ταινία Gloria Bell του Sebastián Lelio, ο οποίος έχει πάρει Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας για το A fantastic woman. Το μεγαλύτερο πάθος της όμως είναι το τραγούδι και σε αυτό αφοσιώνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία έξι χρόνια, όχι μόνο ως ερμηνεύτρια, αλλά και ως στιχουργός.

Κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ AM/FM τον Μάιο του 2010 αποδίδοντας ουσιαστικά τιμή σε αγαπημένα της τραγούδια από τις δεκαετίες του ’60 και του ’70. Το χάρισμά της ως δημιουργός και δη ως στιχουργός το έδειξε το 2016 με το άλμπουμ που έφερε το όνομά της Rita Wilson, ενώ ταυτόχρονα έκανε μια σειρά ιδιαίτερων εμφανίσεων που δεν είχαν απλώς συναυλιακό χαρακτήρα, αλλά μια πληρότητα ως προς την παρουσίαση και τη συμμετοχή και άλλων καλλιτεχνών. Οι New York Times έχουν γράψει ότι στις ζωντανές εμφανίσεις της έχει το φυσικό ταλέντο να ψυχαγωγεί, είναι επικοινωνιακή και άμεση.

Πληροφορίες Ρίτα Γουίλσον 29 Ιουνίου 2019 19.30 Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ Οι προκρατήσεις για την εκδήλωση ‘’RITA WILSON’’ έχουν ολοκληρωθεί. Την ημέρα της εκδήλωσης, στις 18:30, θα λειτουργήσει σειρά αναμονής στον χώρο του Φουαγιέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όπου θα διατεθούν επιπλέον Δελτία Εισόδου για το κοινό. Σημειώνεται ότι στη σειρά αναμονής κάθε επισκέπτης μπορεί να πάρει έως δύο Δελτία Εισόδου.

Μαρίνα Σάττι

Ένα ηφαίστειο εκρηκτικών γυναικείων φωνών με ήχους παραδοσιακούς και σύγχρονους θα σαρώσει το Summer Nostos Festival όταν ανέβουν στη σκηνή στο Ξέφωτο η πολυσχιδής τραγουδίστρια, συνθέτρια, ηθοποιός, performer Μαρίνα Σάττι με τις Fonés και τις Chóres. Πρόκειται αντίστοιχα για το γυναικείο φωνητικό σύνολο και τη γυναικεία χορωδία με 50 μέλη που έχει δημιουργήσει η Σάττι. Η δημιουργός ενώνει και οδηγεί όλες αυτές τις φωνές, μαζί με την ηλεκτρική της μπάντα σε μια σκηνική εμπειρία που όσοι την έχουν ζήσει την περιγράφουν ως απλά μοναδική.

Η Μαρίνα Σάττι αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση νέας δημιουργού. Με καταγωγή από την Κρήτη και το Σουδάν, έχει πτυχίο κλασικού πιάνου, ανώτερων μουσικών σπουδών και δίπλωμα κλασικού τραγουδιού, ενώ είναι απόφοιτη του Κολεγίου Μουσικής του Μπέρκλεϊ ως υπότροφος. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στη European Jazz Orchestra ’09, ενώ ως ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει μεταξύ άλλων στις παραστάσεις West Side Story και Ερωτόκριτος. Το single Μάντισσα σε δική της μουσική και ενορχήστρωση έφτασε στην πρώτη θέση των charts σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Το Νοέμβριο του 2017 εμφανίστηκε στο Europe On Stage της Google που έλαβε χώρα στο Bozar Center of the Fine Arts των Βρυξελλών, συμμετέχοντας στα «10 πιο ενδιαφέροντα YouTube acts του 2017».

Συντελεστές 29 Ιουνίου 2019, 21.30, Ξέφωτο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

