HuffPost Weekend: Δέκα προτάσεις για να αποχαιρετίσουμε το 2019 με τον πιο όμορφο τρόπο

Μια περιζήτητη μπάντα, σε διεθνές επίπεδο, που εξειδικεύεται σε κλασικό τζαζ ρεπερτόριο που προέρχεται από την παραδοσιακή σχολή της Νέας Ορλεάνης ή το πρώιμο σουίνγκ που παιζόταν στα κλαμπ του Χάρλεμ τη δεκαετία του ’20 και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’30.

Με βάση του τη Νέα Υόρκη, το γκρουπ αυτό που έχει φτιάξει ο Αυστραλός τραγουδιστής, σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας κ.λπ. με το σουινγκάτο και γκρούβι ρεπερτόριό του, είναι απολύτως κατάλληλο για εορταστικές περιστάσεις, όπως τώρα, την πρωτοχρονιάτικη περίοδο στο Half Note Jazz Club.

Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε, το 2012, το σχήμα Professor Cunningham and His Old School, έχει κατακτήσει τόσο το τοπικό νεοϋορκέζικο κύκλωμα της fun μουσικής όσο και ένα διεθνές φεστιβαλικό δίκυο, που περιλαμβάνει Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, Χαϊδελβέργη μέχρι και Μελβούρνη ενώ συχνές είναι οι εμφανίσεις του γκρουπ σε κλαμπ της Ισπανίας και της Ιταλίας – και τώρα της Ελλάδας.

Με μουσικούς που παίζουν με εκπληκτική δύναμη και ενέργεια, σε μια γκάμα που πιάνει από τα παλιά μπλουζ της παραδοσιακής τζαζ και του σουίνγκ ως τα χορευτικά ρυθμ εντ μπλουζ και το σουίνγκ της δεκαετίας του ’30, το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται να φοράει κανείς παπούτσια για ξέφρενο χορό.

Παίζουν οι μουσικοί:

Adrian Cunningham: τραγούδι, σαξόφωνο, κλαρινέτο, φλάουτο

Jon Challoner: τρομπέτα

Dani Alonso: τρομπόνι

John Merrill: κιθάρα

Gerard Nieto: πιάνο

Jim Robertson: μπάσο

Marti Elias Vinyals: ντραμς

Info:

Εισιτήρια: 20 ευρώ (μπαρ), 25 ευρώ (Β’ Ζώνη), 30 ευρώ (Α’ Ζώνη)

Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς: Υποχρεωτική κατανάλωση φιάλης

Στην σκηνή: Παρασκευή – Σάββατο 22.30, Κυριακή – Δευτέρα 21.30, Τρίτη (Παραμονή Πρωτοχρονιάς) 1.00, Τετάρτη – Πέμπτη 21.30.