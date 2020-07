Ιερουσαλήμ Ιούλιος 1099: Η λεηλασία της Ιερής Πόλης

Οι πηγές περιγράφουν με τα πιο μελανά χρώματα τα φρικώδη εγκλήματα των Σταυροφόρων κατά του άμαχου πληθυσμού. Ανώνυμο χρονικό της εποχής που γράφτηκε μάλλον από Σταυροφόρο παραδίδει:«Και μετά ήρθαν οι δικοί μας, χαρούμενοι και κλαίγοντας από τη μεγάλη χαρά, στον τάφο του Σωτήρα μας, για να τελέσουν λειτουργία και να δώσουν το τάμα που χρωστούσαν. Το άλλο πρωί ανέβηκαν οι δικοί μας με προσοχή στη σκεπή του ναού και βρήκαν τους Σαρακηνούς, άντρες και γυναίκες, και τους αποκεφάλισαν με γυμνά σπαθιά‧ και άλλοι πήδαγαν από τη στέγη του ναού κάτω.» και συνεχίζει: «Διέταξαν επίσης να πετάξουν όλους τους νεκρούς Σαρακηνούς έξω, για να αποφύγουν την τεράστια δυσωδία, γιατί η πόλη ήταν σχεδόν γεμάτη από τα πτώματά τους‧ και οι ζωντανοί Σαρακηνοί τράβαγαν τους νεκρούς έξω από τις πύλες και έφτιαχναν από αυτούς σωρούς ψηλούς όσο και τα σπίτια. Τέτοια σφαγή ειδωλολατρών κανείς ποτέ δεν άκουσε ούτε είδε, αφού και οι φωτιές ήταν σαν τα ορόσημα στο δρόμο και τον αριθμό τους τον ξέρει μονάχα ο Θεός.»

Ένας άλλος χρονικογράφος της εποχής, ο Φούλχερ της Σαρτρ καταγράφει κι αυτός την ανελέητη σφαγή: «Οι Φράγκοι μπήκαν πανηγυρικά στην πόλη το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής […] Και υπό τον ήχο των σαλπίγγων και μες στη γενική αναταραχή, εφόρμησαν με τόλμη αλαλάζοντας «Ο Κύριος μεθ΄ ἡμών!». Κι ευθύς ύψωσαν ένα λάβαρο στον κορυφή του τείχους. Οι ειδωλολάτρες πανικοβλήθηκαν, και όλο το θάρρος που είχαν ως τότε επιδείξει μετατράπηκε σε άτακτη φυγή στα δρομάκια της πόλης […]Πολλοί Σαρακηνοί που είχαν σκαρφαλώσει στη στέγη του ναού του Σολομώντα πληγώνονταν θανάσιμα από βέλη καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν, κι έπεφταν από τη στέγη με το κεφάλι. Γύρω στις δέκα χιλιάδες καρατομήθηκαν στο ναό. Αν είσαστε εκεί, το αίμα της σφαγής θα σας έφτανε μέχρι τον αστράγαλο. Τι να πω; Κανείς τους δεν απέμεινε ζωντανός […] δεν χαρίστκαν ούτε στις γυναίκες ούτε στα παιδιά […] Οι ιπποκόμοι μας και οι πεζικάριοι, όταν ανακάλυψαν τα τεχνάσματα των Σαρακηνών, ξεκοίλιαζαν εκείνους που μόλις είχαν μακελέψει για να βγάλουν από τα έντερά τους τα βυζαντινά (=χρυσά νομίσματα) που είχαν καταπιεί οι σιχαμεροί λαιμοί τους ενόσω ήταν ζωντανοί! Για τον ίδιο λόγο, μερικές ημέρες αργότερα οι άνδρες μας έστησαν έναν πελώριο σωρό από πτώματα και τα κατέκαψαν, ώστε να βρουν πιο εύκολα το προαναφερθέν χρυσάφι.»

Μετά τη σφαγή οι νικητές Σταυροφόροι με επίσημη πομπή κατευθύνθηκαν στον Πανάγιο Τάφο για να ευχαριστήσουν τον Κύριο για τη νίκη που πέτυχαν. Μετά την προσευχή θα άρχιζαν οι διαβουλεύσεις για το πολιτικό καθεστώς και το νέο ηγεμόνα της Ιερής Πόλης. Η ίδρυση των σταυροφορικών κρατών στην περιοχή και η κατάληψη πρωτίστως της Ιερουσαλήμ επισφράγισαν την επιτυχία της Α΄ Σταυροφορίας. Η πόλη θα παραμείνει στα χέρια των Σταυροφόρων μέχρι τον Οκτώβριο του 1187, οπότε και ο σουλτάνος Σαλλαντίν θα την ανακαταλάβει, αφού πρώτα συντρίψει τους σταυροφόρους στη μάχη του Χαττίν.

Κωνσταντίνος Μπατσιόλας

Υπ. Δρ Εκκλησιαστικής Ιστορίας ΑΠΘ