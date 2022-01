Ινδία: Υποψήφιος με 12μελή οικογένεια παίρνει μία ψήφο στις τοπικές εκλογές. Τη δική του.

NurPhoto via Getty Images Ψηφοφορία εν μέσω πανδημίας COVID-19 στην Ινδία για την ανάδειξη νέων τοπικών αρχών. Φωτογραφία αρχείου. Απρίλιος 2021 (Photo by Anuwar Hazarika/NurPhoto via Getty Images)