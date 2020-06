Iράν: Ο πληροφοριοδότης που οδήγησε την CIA στον Σολεϊμανί θα εκτελεστεί

ASSOCIATED PRESS Πιστοί θρηνούν και φωνάζουν συνθήματα κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής, κάτω από ένα πανό με τη φωτογραφία του Κασέμ Σολεϊμανί (αριστερά) και του Ιρακινού στρατιωτικού διοικητή των Σιιτών μουσουλμάνων, Άμπου Μαχντί αλ Μουχάντι, οι οποίοι σκοτώθηκαν στο Ιράν κατά τη διάρκεια επίθεσης από αμερικανικό drone στις 3 Ιανουαρίου 2020. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)