Ironman: Σήμερα, Κυριακή, κορυφώνεται ο Ironman 70,3 στην Βουλιαγμένη

Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το μεγαλύτερο τριαθλητικό και «πράσινο» δρώμενο του κόσμου στο Yabanaki Varkiza Resort από τις 8.00 το πρωί. Με τη συμβολή της Polygreen στο φετινό αγώνα θα στοχεύσουμε στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και σε έναν πιο πράσινο αγώνα μέσω του Just Go Zero. Θα υπάρχουν σημεία και κάδοι ανακύκλωσης για την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων της οργάνωσης αλλά και τον παραδειγματισμό των καινοτόμων λύσεων διαχείρισης, ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών.