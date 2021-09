Ισπανία: Το άγαλμα του πνιγμένου κοριτσιού που συζητάνε οι πάντες στο Μπιλμπάο

VINCENT WEST via REUTERS

VINCENT WEST via REUTERS Το άγαλμα με το όνομα "Μπιχάρ" (σημαίνει "αύριο" στη γλώσσα των Βάσκων) που δημιούργησε ο υπερρεαλιστής καλλιτέχνης Ρούμπεν Ορόσκο από το Μεξικό, με βασικό υλικό το φάιμπερ-γκλας. Εδώ μοιάζει να αναδύεται ή να βουλιάζει... 27 Σεπτεμβρίου 2021. REUTERS/Vincent West

VINCENT WEST via REUTERS

VINCENT WEST via REUTERS Το άγαλμα με το όνομα "Μπιχάρ" (σημαίνει "αύριο" στη γλώσσα των Βάσκων) που δημιούργησε ο υπερρεαλιστής καλλιτέχνης Ρούμπεν Ορόσκο από το Μεξικό, με βασικό υλικό το φάιμπερ-γκλας. Εδώ μοιάζει να αναδύεται ή να βουλιάζει... 27 Σεπτεμβρίου 2021. REUTERS/Vincent West

VINCENT WEST via REUTERS

VINCENT WEST via REUTERS Το άγαλμα με το όνομα "Μπιχάρ" (σημαίνει "αύριο" στη γλώσσα των Βάσκων) που δημιούργησε ο υπερρεαλιστής καλλιτέχνης Ρούμπεν Ορόσκο από το Μεξικό, με βασικό υλικό το φάιμπερ-γκλας. Εδώ μοιάζει να αναδύεται ή να βουλιάζει... 27 Σεπτεμβρίου 2021. REUTERS/Vincent West