Ισραήλ: Μόνο στο 39% η αποτελεσματικότητα του Pfizer στην αποτροπή μόλυνσης από την Δέλτα

Amir Levy via Getty Images

Amir Levy via Getty Images

Νέα δεδομένα από το Ισραήλ και τη Μεγάλη Βρετανία δίνουν μια αντιφατική εικόνα όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer έναντι της μετάλλαξης Δέλτα του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα νέα στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Υγείας, το εμβόλιο της Pfizer - το εμβόλιο που χορηγείται σχεδόν σε όλους τους Ισραηλινούς - είναι πλέον κατά μέσο όρο μόλις 39% αποτελεσματικό για την αποτροπή μόλυνσης από την Δέλτα. Αυτό σημαίνει ότι ότι η πλειοψηφία, αν βρεθεί με κρούσμα χωρίς προστασία, πιθανότατα θα κολλήσει. Σημειώνεται ότι με τα προηγούμενα στελέχη, το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech ήταν πολύ πάνω από 90% αποτελεσματικό κατά της μόλυνσης.

Όσον αφορά στην συμπτωματική νόσο (δηλαδή κάποιος να κολλήσει και να εκδηλώσει συμπτώματα) η αποτελεσματικότητά του φτάσει στο 41%.

Υψηλή αποτελεσματικότητα κατά της σοβαρής νόσου

Το ελπιδοφόρο είναι ότι και η ισραηλινή έρευνα συμφωνεί για την υψηλή αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer για την αποτροπή σοβαρών μορφών της COVID-19, που εκτιμάται πως φθάνει το 91,4% και η αποτελεσματικότητά του ως προς την αποτροπή των εισαγωγών σε νοσοκομεία, π[ου υπολογίζεται ότι φθάνει το 88%, κατά τους υπολογισμούς που δημοσιοποίησε το υπουργείο.

Αυτό σημαίνει ότι ο εμβολιασμένος, ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα, θα αποφύγει στην πλειοψηφία του την νοσηλεία και τον θάνατο.

Τα δεδομένα της Βρετανίας

Εν τω μεταξύ, μια νέα βρετανική μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα στο The New England Journal of Medicine διαπίστωσε ότι το ίδιο εμβόλιο είναι 88% αποτελεσματικό στην πρόληψη του συμπτωματικού COVID - υπερδιπλάσιο ποσοστό από αυτό που βρέθηκε στα ισραηλινά δεδομένα.

Ορισμένοι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων είναι επιρρεπή σε μεγάλες ανακρίβειες λόγω μιας σειράς παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων ερωτημάτων σχετικά με το αν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τα επίπεδα μόλυνσης μεταξύ των μη εμβολιασμένων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τέτοιου είδους στατιστικά στοιχεία.

Εξασθένηση

Τα στοιχεία από το Ισραήλ δείχνουν επίσης ότι η προστασία εξασθενεί όσο περνούν οι μήνες μετά τον εμβολιασμό, λόγω της εξασθένησης της ανοσίας. Τα άτομα που εμβολιάστηκαν τον Ιανουάριο λέγεται ότι έχουν μόλις 16% προστασία από τη μόλυνση τώρα, ενώ σε όσους εμβολιάστηκαν τον Απρίλιο, η αποτελεσματικότητα ήταν 75%.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι αριθμοί αυτοί μπορεί να μην αντανακλούν μόνο τον χρόνο που έχει περάσει από τον εμβολιασμό, αλλά και το γεγονός ότι όσοι εμβολιάστηκαν νωρίς ήταν συχνά άτομα με προβλήματα υγείας, που είναι πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις, όπως οι ηλικιωμένοι.

Αντιδρώντας στα ισραηλινά στοιχεία την Πέμπτη, ο επιδημιολόγος Nadav Davidovitch, καθηγητής του Πανεπιστημίου Ben-Gurion και επικεφαλής της ένωσης γιατρών του Ισραήλ, δήλωσε στους Times of Israel: «Αυτό που βλέπουμε είναι ότι το εμβόλιο είναι λιγότερο αποτελεσματικό στην πρόληψη της μετάδοσης, αλλά είναι εύκολο να παραβλέψουμε ότι εξακολουθεί να είναι πολύ αποτελεσματικό στην πρόληψη της νοσηλείας και των σοβαρών περιστατικών».

Ο Davidovitch πρόσθεσε: «Εξακολουθεί να είναι εξαιρετικό στην πρόληψη σοβαρής νόσησης και θανάτων, αλλά λιγότερο στην πρόληψη της μετάδοσης. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στους εμβολιασμούς, αλλά χρειαζόμαστε επίσης πράσινα διαβατήρια, εξετάσεις, μάσκες και άλλα».

Ο Davidovitch τόνισε ότι όλα τα στοιχεία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προκαταρκτικά και με περιορισμένη σημασία, δεδομένου του σχετικά μικρού αριθμού θετικών κρουσμάτων προς το παρόν. «Είναι αρκετά νωρίς για να σχολιάσουμε, καθώς ο αριθμός των θετικών κρουσμάτων είναι ακόμη αρκετά χαμηλός», δήλωσε.

Από τότε που άρχισε η εκστρατεία ανοσοποίησης στο Ισραήλ, στις 20 Δεκεμβρίου 2020, πάνω από 5,75 εκατ. πολίτες της χώρας, ή το 61,6% του πληθυσμού, έχει λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου, εκ των οποίων 5,28 εκατ. και τη δεύτερη.

Τις προηγούμενες 24 ώρες διαγνώστηκαν 1.275 κρούσματα του SARS-CoV-2, ενώ καταγράφηκαν 3 θάνατοι.

Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων αυξήθηκε στα 9.742, στο υψηλότερο επίπεδο από την 27η Μαρτίου. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση αυξήθηκε σε 75 (+7).

Στο Ισραήλ έχει ξεκινήσει ήδη η χορήγηση και τρίτης δόσης σε ασθενείς με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, μεταξύ των οποίων ορισμένοι καρκινοπαθείς.

Πηγή: Times of Israel