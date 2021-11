Just Go Zero Coffee: Polygreen και everest κάνουν μαζί πράξη την κυκλική οικονομία

Η Polygreen και τα everest ενώνουν τις δυνάμεις τους και ξεκινούν το Just Go Zero Coffee, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας με πρωταγωνιστή τον καφέ, που περιλαμβάνει την πλήρη ανακύκλωση και αξιοποίηση των υπολειμμάτων του. Πρόκειται για ένα βιώσιμο μοντέλο κατανάλωσης καφέ αφού μέσα από μία κυκλική διαδικασία τα υπολείμματα αποκτούν ξανά ζωή χωρίς να καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής.

Μέσα από το Just Go Zero Coffee, ο καφές ακολουθεί μια εντελώς κυκλική διαδρομή. Αρχικά η Polygreen συλλέγει τα υπολείμματα καφέ που δημιουργούνται σε καταστήματα Everest και στη συνέχεια τα μεταφέρει στις μονάδες επεξεργασίας της στα Μέγαρα Αττικής, όπου κομποστοποιούνται και μετατρέπονται σε βελτιωτικό για το έδαφος, που προσφέρεται σε παραγωγούς της περιοχής. Παράλληλα, ένα μέρος της ποσότητας μετατρέπεται σε πρώτη ύλη από την οποία παράγονται χρηστικά αντικείμενα για τα καταστήματα everest από την εταιρία Phee.

Στόχος του προγράμματος είναι ο μηδενισμός των αποβλήτων του καφέ μέσα από μια πλήρως κυκλική διαχείριση, αλλά και η ενθάρρυνση ακόμα περισσότερων επιχειρήσεων του κλάδου να εντάξουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στη λειτουργία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεκάδες χιλιάδες τόνοι υπολειμμάτων καφέ παράγονται κάθε χρόνο στη χώρα μας, καθένας από τους οποίους απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα 340 κυβικά μέτρα μεθάνιο, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του πρώτου «κινήματος» κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα «Just Go Zerο», που ανακοίνωσε πρόσφατα η Polygreen, το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμες λύσεις ανακύκλωσης, σε πρώτη φάση με τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινότητες, και έχει ως αποστολή την κυκλική διαχείριση των απορριμμάτων και την καλλιέργεια μια νέας περιβαλλοντικής κουλτούρας, μέσα από στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Αναφερόμενος στο Just Go Zero Coffee, ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Polygreen ανέφερε «Η συνεργασία μας με τα everest αποτελεί μια πολύ σημαντική στιγμή στην πορεία μας για την εφαρμογή κυκλικών λύσεων διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς δημιουργεί ένα παράδειγμα για άλλες επιχειρήσεις, αρχικά στον χώρο του καφέ και της εστίασης, αλλά σε δεύτερο χρόνο και σε άλλες κατηγορίες, για μια λειτουργία μηδενικών αποβλήτων. Το όραμά μας στην Polygreen είναι κάποια στιγμή τα «απόβλητα» να βρίσκονται μόνο ως εκθέματα στα μουσεία και, πιστοί στη δέσμευσή μας αυτή, θα συνεχίσουμε με σταθερά βήματα να εργαζόμαστε ώστε να το κάνουμε πράξη».

Η Κατερίνα Παπαγεωργίου, Chief Operating Officer του Ομίλου Εστίασης της Vivartia, δήλωσε σχετικά: «Η δημιουργία ενός δικτύου αποκομιδής των υπολειμμάτων του καφέ ήταν μια ιδέα που διερευνούσαμε στα everest πριν από την έλευση της πανδημίας. Καταφέραμε να τη σχεδιάσουμε σε συνεργασία με την Polygreen και να την εισάγουμε δοκιμαστικά στα καταστήματά μας μέσα στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες των lockdowns. Από την αρχή είχαμε ως στόχο να διευκολύνουμε τη διαδικασία ένταξης και άλλων σημείων εστίασης σε αυτό το δίκτυο, ξεκινώντας από την Αθήνα και με την ελπίδα επέκτασης σε όλη την Ελλάδα. Εξάλλου, είναι σταθερή πεποίθησή μας ότι έχουμε υποχρέωση να χρησιμοποιούμε το μέγεθος και την τεχνογνωσία μας, ώστε να συνεισφέρουμε στο γενικό καλό. Προσκαλούμε, λοιπόν, όλους τους επαγγελματίες της εστίασης να ενημερωθούν και να ενταχθούν σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να γινόμαστε όλο και καλύτεροι στην προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες, οι οποίες θα αποδεικνύουν έμπρακτα αυτή μας τη δέσμευση».

Δείτε εδώ το video του Just Go Zero Coffee.