K-Crime: 9 νέο-νουάρ ταινίες του σύγχρονου κορεατικού σινεμά στον θερινό Λαΐς

Ο Νέος Κορεατικός Κινηματογράφος

Memories of Murder που ανέδειξε τον Μπονγκ Τζουν-χο (δημιουργό των «Παράσιτων») αλλά και το Mother του ίδιου σκηνοθέτη, το στιλιζαρισμένο κομψοτέχνημα Asura: A City of Madness, η ιστορία συντριβής και πτώσης A Bittersweet Life, το βραβευμένο με Χρυσό Λέοντα Pietà (μία από τις σπουδαιότερες στιγμές στην καριέρα του πρόωρα εκλιπόντος Κιμ Κι-ντουκ), το ποπ σημείο αναφοράς της εποχής μας Lady Vengeance (που κλείνει την Τριλογία της Εκδίκησης του Παρκ Τσαν-γουκ), το Veteran, μια δονκιχωτική μάχη ενός μοναχικού υπερασπιστή της δικαιοσύνης, το βασισμένο σε αληθινά γεγονότα έμφυλης βίας Han Gong-ju, και το ανατριχιαστικό I Saw the Devil.