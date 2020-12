“Και ο Χριστός δουλεύει από το σπίτι του”: Η Εκκλησία την εποχή του click away

Η νέο-γοτθική όψη του ναού ίσως δεν έχει ιδιαίτερες αρετές, αλλά έχει όμορφα παράθυρα βιτρό καιτο ηδύφθογγο εκκλησιαστικό όργανο, εγκατεστημένο το 1901 επ’ ευκαιρία του ιωβηλαίου της Βασίλισσας-Αυτοκράτειρας Βικτωρίας, θεωρείται μοναδικό στην Ελλάδα και χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα σε ακολουθίες και ρεσιτάλ—ή μάλλον εχρησιμοποείτο πριν από τον νέο λοιμό.

Ο εφημέριος είναι Σκώτος, ο αιδεσιμώτατος πατήρ Λένταρντ Ντούλαν (Leonard Doolan)—“παπά-Λεωνάρδος» όπως τον αποκαλούν κάποιοι—ο οποίος είναι επίσης ο αποκρισιάριος (δηλ. ο αντιπρόσωπος) του Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας εν Ελλάδι.

Την Κυριακή 1η Μαρτίου εφέτος ο π. Ντούλαν κατά το συνηθισμένο του κήρυγμα («ομιλία») προειδοποίησε το ποίμνιό του για κάτι ασυνήθιστο. «’Εχω μια κακή προαίσθηση», είπε. «Κυκλοφορούν ειδήσεις στον διεθνή τύπο περί της εξάπλωσης ενός νέου ιού που ονομάζεται COVID-19. Η λογική μου μού λέει ότι ίσως πρόκειται για κάτι σοβαρό. Ήδη έχουμε αρχίσει να απολυμαίνουμε τα χέρια μας μπαίνοντας στην εκκλησία. Σήμερα τελώ την πρώτη Θεία Λειτουργία της (Δυτικής) Σαρακοστής. Άραγε θα είναι μια παραδοσιακή Σαρακοστή ή θα αναγκασθούμε να κλείσουμε την εκκλησία; Η περίοδος της μετάνοιας...και νηστείας ενδέχεται να μη μοιάσει με καμία προηγούμενη Σαρακοστή...»

Την επόμενη Κυριακή τέλεσε τη Θ. Λειτουργία, αλλά αυτή τη φορά η Θεία Ευχαριστία συνίστατο μόνο σε άρτο «δια τον φόβον του ιού». Το κήρυγμά του είχε θέμα τη μακρά συνομιλία της Σαμαρείτιδος με τον Χριστό στο πηγάδι του Ιακώβου (Ιωάννης 4, 5-42). Η συνάντηση αυτή καταρρίπτει κοινωνικά ταμπού της εποχής. Μια ασυνόδευτη γυναίκα— μιασμική ξένη, παρίας στην αντίληψη των Εβραίων της Ιερουσαλήμ― και ένας Εβραίος (ο Χριστός) συζητούν, εκείνη για το νερό του πηγαδιού, εκείνος για το ύδωρ της αιωνίας ζωής. Το επόμενο κήρυγμά του, την 5η Κυριακή της (Δυτικής) Τεσσαρακοστής (29 Mαρτίου), το εκφωνεί μέσω zoom.Ο Άγιος Παύλος έχει κλείσει και ο εφημέριος αναγκάζεται να μάθει τα βασικά της τεχνολογίας της τηλεδιασκέψεως. Έκτοτε και έως τις 17 ΜαΪου αναστέλλεται η Θ. Λειτουργία, ενώ κάθε Κυριακή γίνεται κήρυγμα με προσευχή μέσω πλατφόρμας του zoom. Τις καθημερινές τελούνται οι ακολουθίες, και πάλι ψηφιακά.

Πρόσφατα ο π. Ντούλαν συγκέντρωσε τα δεκαέξι κηρύγματά του σε μικρή συλλογή με τον τίτλο: Easter-Virtual and Viral, Sermons preached in Athens during the COVID-19 pandemic in 2020. (Το βιβλίο θα πωλείται στον ναό όταν ανοίξει πάλι. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση της ενορίας. Πληροφορίες στο anglican@otenet.gr).