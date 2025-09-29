

Μια γυναίκα έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από άνδρες έξω από μια εκκλησία στο Οξφορντσάιρ της Αγγλίας, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην αστυνομία. Ο βιασμός σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Η γυναίκα, η οποία είναι περίπου 30 ετών, δέχθηκε επίθεση στο προαύλιο της εκκλησίας της Αγίας Μαρίας και στη γύρω περιοχή του κέντρου της πόλης Μπάνμπερι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Η αστυνομία απευθύνει έκκληση σε μια γυναίκα που προσπάθησε να σταματήσει την επίθεση και να βοηθήσει το θύμα, να εμφανιστεί στις αρχές.

Ο λοχίας Μαρκ Περσόνιους, όπως αναφέρει το SkyNews δήλωσε ότι δεν έχουν περιγραφή της «καλής Σαμαρείτιδος», αλλά την ενθάρρυνε να επικοινωνήσει με την αστυνομία, καθώς μπορεί να έχει «ζωτικές πληροφορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να συνοψίσουμε τι συνέβη».

«Πρόκειται για ένα φρικτό έγκλημα και η αστυνομίαδιεξάγει ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό των παραβατών», πρόσθεσε ο αστυνομικός. «Το κέντρο της πόλης θα ήταν πολυσύχναστο από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, επομένως, θα έκανα έκκληση σε οποιονδήποτε άλλον είδε ή άκουσε οτιδήποτε στην περιοχή μεταξύ περίπου 12 π.μ. και 2:30 π.μ. σήμερα το πρωί να επικοινωνήσει».

Είπε ότι εξετάζεται το σημείο όπου τελέστηκε το έγκληλμα ενώ αξιωματικοί έχουν επίσης λάβει οδηγίες να διεξάγουν έρευνες από σπίτι σε σπίτι και μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.