Και το ραδιόφωνο έπαιζε

Από τον αμερικάνικο σταθμό είχα ακούσειCream, Led Zeppelin, Steppenwolf, είχα Pink Floyd σε κασέτα, αλλά αλλοιώς είναι η κασέτα που σου έγραψαν από το να κρατάς τον δίσκο στα χέρια σου. Θυμάμαι τότε που ζούσαμε στην Τζέντα της Σ.Αραβίας, δώδεκα χρονών ήμουνα όταν έφεραν οι δικοί μου στο σπίτι τον δίσκο των The Mamas and The Pappas και έπαθα έναν κεραυνοβόλο έρωτα και με την μουσική αλλά κυρίως με την Michelle Phillips ξαπλωμένη στην μπανιέρα,τι εξώφυλλο!..

Ηρθε και φώλιασε λοιπόν το ροκ με την τότε ανατρεπτική του κουλτούρα, μαζί κι ο διακαής πόθος να ακούσουμε περισσότερα,να μάθουμε περισσότερα να βρούμε διαφορετικά βιβλία ή να δούμε ταινίες που μας είχαν περιγράψει ψιθυριστά Woodstock, Easy Rider, Zabriskie Point, Φράουλες και αίμα, γυρισμένες το 69-70,τα σκοτεινά χρόνια της Ελλάδας που τίποτα τέτοιο δεν έφτανε εδώ.. όμως έστω κι έτσι, σαν φήμες αποτέλεσαν ένα μικρό εφαλτήριο για αλλαγή πλεύσης και νοοτροπίας καθώς τροφοδοτούσαν την φαντασία και την περιέργεια.