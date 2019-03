Καλιφόρνια: Γιατί σκότωσαν 21 άλογα στην Σάντα Ανίτα

Οσο για την ιδιοκτήτρια εταιρεία,The Stronach Group, έχει ξεκαθαρίσει πως θα συνεχιστούν οι ενδελεχείς έλεγχοι στην πίστα, ενώ θα επαναφέρει τον πρώην επιστάτη Μάϊκ Μούρ ως σύμβουλο, ώστε να βοηθήσει στην άμεση επίλυση του προβλήματος. Συγχρόνως ο ειδικός σε θέματα εδάφους των ιπποδρόμων από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι, Μικ Πήτερσον, την χαρακτήρισε 100% έτοιμη.

Τα προβλήματα τραυματισμών των αλόγων έχουν όλα να κάνουν με κατάγματα, κάποια μάλιστα στους αστραγάλους των πίσω ποδιών, πράγμα ιδιαίτερα ασυνήθιστο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Los Angeles Times, οι συσχετισμοί τραυματισμών - θανάτων, από τις 26 Δεκεμβρίου, έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ολα αυτά σε ένα πάρκο ιπποδρομιών που χαρακτηρίζεται το ασφαλέστερο τα τελευταία 25 χρόνια.

Πιθανότεροι λόγοι κατά τους ειδικούς έχει να κάνει με τα καιρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει την περιοχή, καθώς ο Φεβρουάριος που μας πέρασε, χαρακτηρίστηκε ο πιο κρύος των τελευταίων 60 χρόνων.

Δεν λείπουν βέβαια και τα σχόλια κάποιων, πως ουσίες (νόμιμες) χορηγήθηκαν σε κάποια τραυματισμένα άλογα, με σκοπό να ξεπεράσουν γρηγορότερα το πρόβλημα, πριν αυτά τραυματιστούν εκ νέου και οδηγηθούν στην ευθανασία.

Οσο για την οργάνωση People for the Ethical Treatment of Animals, με ανακοίνωση της, συμφωνεί απόλυτα με το κλείσιμο του πάρκου της Σάντα Ανίτα.

.Πηγή: HuffPost US