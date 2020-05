Κανένας νεκρός το τελευταίο 24ωρο - Στα 10 τα νέα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα

Σε 10 ανέρχονται τα νέα κρούσματα του κορονοϊού που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα μέσα στο τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας λοιμωξιολόγος, Σωτήρης Τσιόδρας, το απόγευμα της Tρίτης (5/5). Τα κρούσματα ανέρχονται συνολικά σε 2.642 από την αρχή της πανδημίας στη χώρα μας.

Οι νεκροί ανέρχονται στους 146, καθώς το τελευταίο 24ωρο δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος. Από τους νεκρούς, οι 39 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συνανθρώπων μας ήταν τα 75 έτη και το 93,2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω

Στην εντατική νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 35 ασθενείς, 8 γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Ωστόσο, 81 άνθρωποι έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Η διάμεση ηλικία των ανθρώπων στις ΜΕΘ είναι τα 67 έτη και το 97% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

Συνολικά από τα κρούσματα, τα 598 σχετίζονται με ταξίδι από το εξωτερικό και 1317 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Μέχρι σήμερα έχουν συνολικά ελεγχθεί 83750 κλινικά δείγματα.

Ο κ. Τσιόδρας ανέφερε μεταξύ άλλων κατά την ενημέρωσή του: «Με έχει κουράσει η φιλολογία των θανάτων, η ανάγκη να μιλούμε για αυτούς σαν μέρος της καθημερινής αναφοράς, όχι σαν κίνητρο για φόβο, όχι για να προξενήσουμε πανικό. Ο μόνος λόγος που πρέπει να αναφέρονται είναι για να αποδίδουμε τιμή στους αγαπημένους μας που έφυγαν από κοντά μας».

«Είναι ίσως το πιο δύσκολο σταυροδρόμι των ζωών μας οι επόμενες ημέρες. Δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό. Εμείς θα παρακολουθούμε τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις για την πανδημία, τις θεραπείες και τα εμβόλια. Αυτό είναι η επιστήμη το να κοιτάζεις συνεχώς τα δεδομένα κι ενδεχόμενα και να αλλάζεις την πορεία του πλοίου αν έχεις νέα στοιχεία», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις έρευνες που έχουν δημοσιευτεί και θέλουν την νικοτίνη να προστατεύει από τον Covid-19, ο λοιμωξιολόγος απάντησε πως θα πρέπει να περιμένουμε για τα πορίσματα περισσότερων μελετών, διευκρίνισε ωστόσο πως τα αποτελέσματα του καπνίσματος είναι επιβαρυντικά για τον γενικό πληθυσμό.

Χαρδαλιάς: Αυστηρή σύσταση σε όσους παίζουν με την δημόσια υγεία

Από την Δευτέρα έχει ξεκινήσει για όλους μας μια νέα καθημερινότητα, που μπορεί να είναι διαφορετική, παραμένει όμως πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα ρευστή, ιδιαίτερα κρίσιμη για το πώς θα προχωρήσουμε, τόνισε κατά την σημερινή ενημέρωση για τον κορονοϊό ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε τη σημασία ατομικής προστασίας και των κανόνων υγιεινής, γιατί από αυτά εξαρτάται η επιτυχία της δεύτερης φάσης.

Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή πρώτη ημέρα της δεύτερης φάσης, επισήμανε ότι «η εικόνα κάφε-μπαρ στις 11 το βράδυ σε διάφορες πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν δήθεν take away ποτά με τους πελάτες στοιβαγμένους όρθιους ανά δεκάδες, μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης, αν και σε μικρή κλίμακα, προσβάλλει βάναυσα όλους μας».

Ως εκ τούτου, ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε αυστηρή σύσταση σε όσους κατάφωρα παίζουν με τη δημόσια υγεία και ξεκαθάρισε ότι το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους: να το παραγγείλουν, να το παραλάβουν και να φύγουν από τον χώρο. Take away σε ποτά από τα καφέ ή τα κάφε-μπαρ δεν επιτρέπεται, όπως δεν επιτρέπεται στα καταστήματα αυτά να παίζουν μουσική στη διαπασών, κατέστησε σαφές.

Τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται από σήμερα προς την κατεύθυνση διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και εφαρμογής των νόμων και γι’ αυτή την περίπτωση. Υπενθύμισε για τους παραβάτες ότι υπάρχουν πρόστιμα και επιφυλάχθηκε για περισσότερα μέτρα αν συνεχιστούν παρόμοια φαινόμενα.