Κάθριν Χάντερ: Η βραβευμένη ελληνικής καταγωγής ηθοποιός στην Επίδαυρο με τον «Προμηθέα Δεσμώτη»

Εκτός των άλλων, έχει σκηνοθετήσει πολυάριθμες παραστάσεις, όπως:Napoleon Disrobed (Told By An Idiot), Out of Blixen (Θέατρο Print Room), Οθέλλος (RSC), Όρνιθες (National Theatre Εθνικό Θέατρο), MrPuntilaand his man Matti (Ο Κύριος Πουντίλα και ο δούλος του Μάττι) (Almeida, Albery, Traverse), Wiseguy Scapino (Θέατρο Clwyd), The Glory of Living (Royal Court), Η κωμωδία των παρεξηγήσεων και Περικλής (Shakespeare’s Globe) και My Perfect Mind (Θέατρο Young Vic και περιοδεία).

«Προμηθέας Δεσμώτης» με σκηνικά Κώστα Βαρώτσου

Η παράσταση Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου θα παρουσιαστεί από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 9 &10 Αυγούστου 2019 , σε μετάφραση Δημήτρη Δημητριάδη, σκηνοθεσία Σταύρου Τσακίρη, σκηνικά Κώστα Βαρώτσου, κοστούμια Γιάννη Μετζικώφ, κίνηση Μαρτσέλο Μάνι και φωτισμούς του Σάκη Μπιρμπίλη.

Πρωταγωνιστούν: Κάθριν Χάντερ, Νικήτας Τσακίρογλου, Δημήτρης Πιατάς, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Γεράσιμος Γενατάς.