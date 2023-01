Κύμα οργής στη Ρωσία για τους δεκάδες νεκρούς σε ουκρανικό πλήγμα

Stringer . via Reuters

To χτύπημα στη Μακιίβκα έλαβε χώρα καθώς η Ρωσία εξαπολύει νυχτερινά κύματα επιθέσεων με drones εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων. Ουκρανοί αξιωματούχοι είπαν πως η Ρωσία χτύπησε τη Δευτέρα ελεγχόμενα από την Ουκρανία τμήματα του Ντονέτσκ, πλήττοντας το χωριό Γιακοβλίβκα, την πόλη Κραματόρκσκ και την πόλη Ντρουζκίβκα.

Το Institute for the Study of War είπε πως ο Πούτιν επιδιώκει να ενισχύσει την υποστήριξη προς τη στρατηγική του μεταξύ σημαντικών φωνών στη Ρωσία- ωστόσο εκτιμά πως «η εκστρατεία αεροπορικών και πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας πιθανώς δεν παράγει τα πληροφοριακά αποτελέσματα που επιθυμεί το Κρεμλίνο μεταξύ των εθνικιστών της Ρωσίας».