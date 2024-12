Οι 3 λόγοι που λατρεύουμε να χαζεύουμε ανθρώπους να ξετυλίγουν τα ολοκαίνουργια δώρα τους

Πριν περάσουμε όμως στην παράδοση του unboxing, ας μιλήσουμε λίγο για τη συνήθεια της ανταλλαγής δώρων. Ο Mάικλ Φόλεϊ, καθηγητής θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Baylor και συγγραφέας του Why We Kiss under the Mistletoe: Christmas Traditions Explained, εξηγεί ότι το να δίνουμε δώρα ο ένας στον άλλο κατά τη χειμερινή περίοδο είναι μια παράδοση που προέρχεται από τους αρχαίους Ρωμαίους, που αντάλλαζαν δώρα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.