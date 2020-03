Κίνα: Φάρμακο ιαπωνικής εταιρείας βρέθηκε αποτελεσματικό κατά του κορωνοϊού

Κινέζος αξιωματούχος είπε ότι ένα ενεργό συστατικό του αντιγριπικού φαρμάκου Avigan της ιαπωνικής Fujifilm Holdings φαίνεται να βοηθά στην ανάρρωση ασθενών με κορωνοϊό, είπε Κινέζος αξιωματούχος- με αποτέλεσμα την κατακόρυφη άνοδο της αξίας της μετοχής της εταιρείας κατά πάνω από 15% την Τετάρτη.

Το Avigan, γνωστό και ως Favipiravir, παράγεται από θυγατρική της Fujifilm, η οποία έχει παρακλάδι στον τομέα της υγείας (αν και είναι ευρύτερα γνωστή για τις κάμερές της). Το φάρμακο είχε εγκριθεί για χρήση στην Ιαπωνία το 2014.

Το Favipiravir έχει βρεθεί αποτελεσματικό, χωρίς εμφανείς παρενέργειες, στο να βοηθά τους ασθενείς να αναρρώσουν, είπε ο Ζανγκ Σινμίν, αξιωματούχος του υπουργείου Επιστημών και Τεχνολογίας της Κίνας, σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, εκπρόσωπος της Fujifilm δήλωσε πως η εταιρεία δεν αναμένει άμεση επίπτωση στα κέρδη από το ενδεχόμενο αύξησης πωλήσεων Favipiravir στην Κίνα, τουλάχιστον προς το παρόν, καθώς η άδεια για το βασικό συστατικό στη χώρα έληξε πέρυσι. Στην Ιαπωνία η Fujifilm παρασκευάζει Avigan μόνο κατόπιν παραγγελιών από την κυβέρνηση και δεν έχει στόχο πωλήσεων για το φάρμακο, όπως συμπλήρωσε.

Σε κλινική δοκιμή στο Σεντσέν με 80 συμμετέχοντες, οι ασθενείς που πήραν Favipiravir σημείωσαν μεγαλύτερη βελτίωση στο στήθος και χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο για να βρεθούν αρνητικοί στον ιό, συγκριτικά με ασθενείς που δεν πήραν το φάρμακο, όπως είπε ο Ζανγκ.

Το φάρμακο είχε αναπτυχθεί αρχικά από τη Fujifilm Toyama Chemical Co Ltd και εγκρίθηκε για παρασκευή στην Κίνα από τη Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd, για χρήση κατά της γρίπης σε ενήλικες, σύμφωνα με την κινεζική φαρμακοβιομηχανία. Το 2016 η ιαπωνική κυβέρνηση είχε αποστείλει Favipiravir στο πλαίσιο βοήθειας για την αντιμετώπιση του Έμπολα στη Γουϊνέα.

Όπως αναφέρει ο Guardian, γιατροί στην Ιαπωνία χρησιμοποιούν το ίδιο φάρμακο στο πλαίσιο κλινικών μελετών σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια συμπτώματα, ωστόσο πηγή του υπουργείου Υγείας της χώρας την οποία επικαλέστηκε η Mainicih Shimbun σημείωσε πως το φάρμακο δεν φαίνεται το ίδιο αποτελεσματικό σε άτομα με σοβαρότερα συμπτώματα, όπου ο ιός έχει ήδη πολλαπλασιαστεί.

Δεδομένου ότι το Favipiravir έχει φτιαχτεί για την αντιμετώπιση της γρίπης, θα χρειαστεί κυβερνητική έγκριση για ευρεία χρήση σε ασθενείς με Covid-19. Αξιωματούχος του χώρου της υγείας είπε ότι αυτή η έγκριση θα μπορούσε να δοθεί από τον Μάιο, αν και ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις εάν αργήσουν τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών.

(με πληροφορίες από Reuters, Guardian)