Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές μετρήσεις, ο σεισμός καταγράφηκε στην ανατολική ακτή της Αομόρι, με το εστιακό βάθος να είναι στα 50 χιλιόμετρα, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι μέχρι τρία μέτρα, η οποία καλύπτει τρις περιφέρειες (Αομόρι, Χοκάιντο και Ιβάτε).

Advertisement

Advertisement

Μάλιστα, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών να εκκενώσουν αμέσως και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.

BREAKING: 7.2-magnitude earthquake hits off northern Japan, tsunami advisory issued – JMA pic.twitter.com/6AGzug4rZp December 8, 2025

Λόγω του σεισμού εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

«Οι άνθρωποι πρέπει να εκκενώσουν αμέσως» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, με την οποία προειδοποιούνται οι κάτοικοι στις κοντινές περιοχές ότι «Κύματα τσουνάμι πλησιάζουν τις ακτές. Εκκενώστε το συντομότερο δυνατό».