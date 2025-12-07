Η Κέιτι Πέρι αποφάσισε πλέον να μοιραστεί με το κοινό της λεπτομέρειες για τη σχέση της με τον Τζαστίν Τριντό. Η 41χρονη τραγουδίστρια ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες μαζί με τον 53χρονο πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, από το ταξίδι τους στην Ιαπωνία ως ζευγάρι.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, η Πέρι δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο με τον Τριντό, συνοδεύοντάς τα με τη λεζάντα: «Στιγμές από την περιοδεία στο Τόκιο και άλλα». Οι δυο τους βρίσκονται αυτήν την περίοδο στο Τόκιο για την παγκόσμια περιοδεία της τραγουδίστριας, καταφέρνοντας παράλληλα να εντάξουν στο πρόγραμμα και τις επίσημες συναντήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Νωρίτερα, είχαν εμφανιστεί φωτογραφίες του ζευγαριού από τη συνάντησή τους με τον πρώην Ιάπωνα πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου. Ο Κισίντα δημοσίευσε μια φωτογραφία των τεσσάρων δίπλα σε χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Instagram, χαρακτηρίζοντας την Κέιτι Πέρι ως «σύντροφο» του Τριντό.