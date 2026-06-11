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Έχοντας ως στόχο να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατεί στους πολυσύχναστους αυτοκινητόδρομους, η Ιαπωνία εφαρμόζει ένα νέο κανονισμό κίνησης, συνδυάζοντας αναβαθμίσεις υποδομών με ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) και κίνητρα συμπεριφοράς.

Το σχέδιο της Ιαπωνίας για τη μείωση της κίνησης στους δρόμους

Οι αρμόδιες αρχές έχουν τοποθετήσει φώτα LED δεξιά και αριστερά από τις λωρίδες κυκλοφορίας των μεγάλων αυτοκινητόδρομων της χώρας. Ανάλογα με τις συνθήκες συμφόρησης που επικρατούν στο οδικό δίκτυο, τα φώτα αναβοσβήνουν, άλλοτε προειδοποιώντας τους οδηγούς να κόψουν ταχύτητα και άλλοτε ενθαρρύνοντάς τους να επιταχύνουν.

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Το μεγάλο προτέρημα αυτού του σχεδίου είναι ότι δεν χρειάζεται να κατασκευαστούν νέες λωρίδες κυκλοφορίας, ούτε να δημιουργηθούν νέα οδικά έργα.

Η Ιαπωνία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο περιφερειακών οδών και έργα οδοποιίας και παράλληλους αυτοκινητόδρομους. Τα προηγμένα συστήματα πλοήγησης αυτοκινήτων συλλέγουν δεδομένα μετακίνησης ευρείας περιοχής για να προτείνουν εναλλακτικές διαδρομές σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) στην Ιαπωνία.

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Το σύστημα με τα φώτα LED βασίζεται σε μικρά φωτεινά σήματα που τοποθετούνται ανά οκτώ μέτρα κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου. Τα φώτα αναβοσβήνουν με συγκεκριμένο ρυθμό, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση μιας φωτεινής κίνησης προς τα εμπρός.

Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνουν υποσυνείδητα τους οδηγούς να επιταχύνουν ταχύτερα και να ακολουθούν πιο στενά τη ροή της κυκλοφορίας, μειώνοντας έτσι τα περιττά κενά μεταξύ των οχημάτων. Μάλιστα αυτή πρωτοποριακή μέθοδος είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η συμφόρηση σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας έως και κατά 67%.

Μία άλλη παραμέτρος που πρέπει να ληφθεί υπόψιν και επιτρέπει τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Ιαπωνία είναι το γεγονός ότι η χώρα αντί να χτίζει πόλεις γύρω από αυτοκινητοδρόμους, αναπτύσσει τις γειτονιές της απευθείας γύρω από τις σιδηροδρομικές γραμμές. Χάρη σε πολεοδομικούς κανονισμούς, οι περισσότερες βασικές υπηρεσίες παραμένουν σε κοντινή απόσταση από τους τοπικούς συγκοινωνιακούς κόμβους. Παράλληλα, οι σταθμοί είναι πυκνοδομημένοι, καθιστώντας τα ιδιωτικά αυτοκίνητα εντελώς περιττά για τις καθημερινές μετακινήσεις.