Κίρα Νάιτλι: Αποκάλυψε το κρυφό ταλέντο της και καταχειροκροτήθηκε

Η γοητευτική Κίρα Νάιτλι μετράει ήδη δύο δεκαετίες στην κινηματογραφική βιομηχανία, μία ως επί το πλείστον ενδιαφέρουσα φιλμογραφία και δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Κι όμως, η 33χρονη Βρετανή ηθοποιός, διαθέτει επιπροσθέτως ένα ταλέντο το οποίο κρατούσε κρυφό και αποκάλυψε στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον «The Tonight Show».

Η Κίρα Νάιτλι έκανε μία ξεκαρδιστική επίδειξη του κρυφού μουσικού ταλέντου της χρησιμοποιώντας τα δόντια της ως μουσικό όργανο. Ξεκίνησε με το κλασικό «Raindrops Keep Fallin’ on My Head» και μετά από παρότρυνση του Φάλον να... παίξει κάτι πιο σύγχρονο, συνέχισε με το «Despacito».

Το κοινό την καταχειροκρότησε ανάμεσα σε δυνατά γέλια και η Νάιτλι είπε αστειευόμενη «... απορώ γιατί ο σύζυγος μου δεν με έχει βάλει ακόμη στη μπάντα του».