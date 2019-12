Κλίμα Χριστουγέννων

vitamasi via Getty Images

To τρισδιάστατο, συχνά από τερακότα ή ξύλο tableau vivant της Γέννησης καθιερώθηκε από τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης τα Χριστούγεννα του 1223. Είχε επισκεφθεί προηγουμένως τους Αγίους Τόπους (και σίγουρα τη Βηθλεέμ) και κατά την επιστροφή του είχε περάσει λίγες μέρες στη Ρώμη. Εκεί είναι πιθανό να είδε τα βυζαντινά μωσαϊκά του 5ου αιώνα με σκηνές της Γέννησης στην Παπική Βασιλική της Santa Maria Maggiore. Τέλεσε το 1223 τη μεσονύκτια λειτουργία των Χριστούγεννων σε ένα δάσος έξω από την ιταλική πόλη Greccio και για να συγκινήσει τους απλούς αγρότες έστησε μια πήλινη φάτνη και το πήλινο ομοίωμα μιας αγελάδας και ενός γαϊδουριού. Σιγά-σιγά εξαπλώθηκε το έθιμο της φάτνης στην Καθολική Ευρώπη και τις αποικίες της. Από τον 16ον αιώνα οι παραστάσεις έγιναν πιο περίτεχνες και πολυπληθείς, με όλο και περισσότερες φιγούρες φιλοξενούμενες τα Χριστούγεννα σε ναούς και μοναστήρια. Τον 18ον αιώνα εισήχθησαν οι φάτνες και στα σπίτια των πιστών.

Επομένως όταν ανακοίνωσαν urbi e orbi, «εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ” (Ματθ. 2.2), εννοούσαν «ανατολή» όχι ως κατεύθυνση («στην Ανατολή») αλλά ως το φαινόμενο της ανατολής, ή καλύτερα της επιτολής, ενός αστέρος: δηλ. «είδαμε την πρώτη ετήσια ανατολή του αστέρος του Χριστού πριν από τα χαράματα». (Πρβλ. και Ματθ. 2.7, «Τότε ῾Ηρῴδης λάθρα καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσε παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος»).Η επίδοση των Μάγων, εξάλλου, στην τέχνη της ονειρομαντείας γλίτωσε τον Ιησούν από τη βρεφοκτονία που διέταξε εν συνεχεία ο Ηρώδης. Όπως σημειώνει ο Ματθαίος (2.12), «χρηματισθέντες κατ᾿ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ῾Ηρῴδην, δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν”.

Οι Μάγοι “ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ” (Ματθ. 2.11). Η γονυκλισία μπροστά σε κοινωνικώς ανώτερο ήταν έθιμο της Ανατολής (εξ ού και το ελληνικό “προσκυνώ” ίσως να προέρχεται από την ακκαδική γλώσσα της Μεσοποταμίας). Οι Έλληνες, ιδίως οι Αθηναίοι της κλασικής περιόδου, θεωρούσαν τηνπροσκύνηση βάρβαρη φιλοφρόνηση. Τι περίεργο! Μάγοι, εκπρόσωποι της περσικής intelligentsia και ίσως του ίδιου του Βασιλέως της Περσίας, να ταπεινώνονται γονυπετώντας μπροστά σε ένα βρέφος σε φάτνη και μια γυναίκα. Προσφέρουν συμπαγή δώρα: χρυσόν και δύο θυμιάματα. Το αρώματα και τα θυμιάματα (ουσιαστικά πρόκειται για καιόμενα αρώματα), όπως μας λένε οι ειδικοί, είναι επινοήματα του πολιτισμού. Μαζί με τους καλούς τρόπους στο τραπέζι συνιστούν προχωρημένο εξελικτικό στάδιο κατά το οποίο οι άνθρωποι καταπνίγουν την θηριώδη τους όψη, και απωθούν συνειδητά τη συγγένειά τους με τα ζώα και την άγρια φύση. Τα αρώματα σηματοδοτούν, ενί λόγω, την έξοδο από τη φύση (nature) και την ενσωμάτωση στον πολιτισμό (culture).

Οι Μάγοι λοιπόν μεταλαμπάδευσαν παραδόξως την υψηλή κοινωνική—ίσως τη βασιλική― περιωπή στη φάτνη. Ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν κατετρόπωσε τον Δαρείο Γ′ στη Μάχη της Ισσού (333 π.Χ.), μπήκε στη σκηνή του πέρση βασιλιά και εκεί θαύμασε τα χρυσά κύπελα στα τραπέζια και απήλαυσε τα θεσπέσια «αρώματα και μύρα». Κατά τον Πλούταρχο (Αλέξανδρος 20.12), κοιτάζοντας προς τους εταίρους του, ο Μακεδόνας βασιλιάς ανεφώνησε, “Τοῦτο ἦν, ὡς ἔοικεν“τὸ βασιλεύειν”. (“Αυτό, ως φαίνεται, θα πει να είσαι βασιλιάς!”).

Το κλίμα των πρώτων Χριστουγέννων ήταν ένα μεταφυσικό κλίμα με ανάκατα, παράταιρα σύμβολα και οσμές που πάντρευαν τη φτώχεια της φάτνης με τη βασιλική πολυτέλεια και δόξα. Όπως λέει ο ιρλανδός W. B. Yeats στο ποίημά του The Magi (1914), εκείνη τη νύχτα συντελέστηκε στη Βηθλεέμ ένα «ανεξέλεγκτο μυστήριο πάνω στο δάπεδο των ζώων» (‘the uncontrollable mystery on the bestial floor’).