Κοΐμπα: Πώς μια πρώην αποικία ποινικών στον Παναμά έγινε τουριστικός προορισμός

Paul Henderson Photography via Getty Images

Paul Henderson Photography via Getty Images

Ο Εζέρ Βιάμπρε που μελέτησε εκτενώς την Κοΐμπα στο βιβλίο του με τίτλο «The Singer’s Needle: An Undisciplined History of Panama», και λέει ότι το σχέδιο της κυβέρνησης του Παναμά ήταν να αποικίσει κάποια μέρα το νησί.