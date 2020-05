Κορονοϊός - Βρετανία: Σύστημα «πράσινο-κόκκινο» ανακοινώνει το απόγευμα ο Μπόρις Τζόνσον

SOPA Images via Getty Images Λονδίνο, 8 Μαϊου 2020. Νέοι άνθρωποι περπατούν απολαμβάνοντας ένα ηλιόλουστο και ζεστό απόγευμα, έστω και εν μέσω πανδημίας...Τις επόμενες ώρες ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να ανακοινώσει την σταδιακή αποκλιμάκωση της απαγόρευσης κυκλοφορίας. (Photo by Dinendra Haria/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)