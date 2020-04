Κορονοϊός και αποφυγή εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων

NurPhoto via Getty Images Κλειστά τα καταστήματα και άδειοι δρόμοι στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του κορονοϊού. Ωστόσο οι επιπτώσεις του στην οικονομία είναι πολλές και ποικίλες, σε τέτοιον, μάλιστα, βαθμό, ώστε να αναμένεται η χειρότερη ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας από την εποχή του 1929. (Photo by Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images)