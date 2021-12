Νέα κρούσματα: Ιλιγγιώδης αύξηση με υπερδιπλασιασμό μέσα σε 24 ώρες

via Associated Press O νοσοκόμος Παναγιώτης Μποζιονέλος (αριστερά) ετοιμάζεται να χορηγήσει την τρίτη ενισχυτική δόση εμβολίου Pfizer-BioNTech για τον COVID-19, στην Μαρία Γεωργιοπούλου, καθώς ο σύζυγός της φοράει την μάσκα στο πρόσωπό του. 22 2021. Public health authorities in Greece have stepped up a campaign to deliver booster shots to seniors and people with mobility difficulties at home – with one agency outside Athens hiring taxis to take healthcare workers to where the vaccinations are needed. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)