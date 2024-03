Κοζάνη: Ενα νέος με σύνδρομο Down παρουσιάζει την πρώτη του έκθεση τέχνης (Εικόνες)

Ως μέλος της Καλλιτεχνικής ομάδας «Εν δυνάμει» έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα (Φεστιβάλ Αθηνών, Δημήτρια, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Ελευσίνα Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης κ.ά.) και στο εξωτερικό (Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, Κύπρος), στο εργαστήριο «Masks on the stage and in life» (Βάρνα - πολιτιστική πρωτεύουσα νεολαίας 2017), σε σεμινάρια χορού - κίνησης (R.I.C.E. στην Ύδρα) αλλά και στη χριστουγεννιάτικη παράσταση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.