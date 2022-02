Κριστιάν Ντιορ, Κοκό Σανέλ: Από τον ανταγωνισμό μέχρι τη διαδοχή στη νέα σειρά «The New Look»

Keystone-France via Getty Images Η Κολεξιόν του Ντιόρ για τον Χειμώνα, 110 φορέματα με την υπογραφή του Ιβ Σεν Λοράν, 14 Νοεμβρίου 1958. Παρούσα η βρετανική αριστοκρατία και η πριγκίπισσα Μαργαρίτα (Photo by KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho via Getty Images)