Κύπρος: Τα γαλλικά Ραφάλ που εκνεύρισαν τους Τούρκους εν δράσει στο αεροδρόμιο της Πάφου

H τετραμερής αεροναυτική άσκηση με την ονομασία «Ευνομία» στην οποία λαμβάνουν μέρος δυνάμεις της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σε εντατικούς ρυθμούς, όπως μεταδίδει το Κυπριακό πρακτορείο ειδήσεων. Η άσκηση διεξάγεται στον θαλάσσιο χώρο νότια της Κύπρου και σε αυτήν συμμετέχουν σκάφη επιφανείας και υποβρύχια των τεσσάρων χωρών καθώς επίσης και αριθμός αεροσκαφών.

Πολεμικά αεροσκάφη της Γαλλίας και της Ελλάδας που χρησιμοποιούν ως βάση τους την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» διενέργησαν χθες εξόδους και εικονικές προσβολές στόχων, τόσο στην ξηρά όσο και στην θάλασσα.

Τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία Associated Press και Getty, καθώς και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μεταδίδουν εικόνες με φωτογραφικά στιγμιότυπα, όπου το ζεύγος των γαλλικών μαχητικών τύπου Rafale εμφανίζονται να κινούνται στην πίστα του αεδροδρομίου της Πάφου και στην συνέχεια να απογειώνονται. Όπως ανέφεραν αρμόδιες κυπριακές πηγές, τα δύο γαλλικά μαχητικά έφτασαν στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, στην Πάφο, μαζί με ένα μεταγωγικό αεροπλάνο τύπου C-130 της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Η κυπριακή ιστοσελίδα Sigmalive ανέφερε ότι Γάλλοι στρατιωτικοί τεχνοκράτες επισκέφτηκαν τις προηγούμενες μέρες τα Λιμάνια Λάρνακας και Λεμεσού για να εξετάσουν και τις υποδομές υποδοχής γαλλικών πλοίων, καθώς η ναυτική βάση στο Μαρί είναι σε φάση αναβάθμισης. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη θα παραμείνουν στην αεροπορική βάση τις επόμενες ημέρες, όπου θα εκτελέσουν πτήσεις και περιπολίες εντός και εκτός της κυπριακής ΑΟΖ, ενώ πρόκειται να συμμετάσχουν σε μεγάλη αεροναυτική άσκηση τον Σεπτέμβριο.

Πέρα από τη σημασία της άσκησης αυτής, η ισχυρή παρουσία γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου επισφραγίζει την έναρξη υλοποίησης της συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας Κύπρου - Γαλλίας που ανακοινώθηκε στο Παρίσι και τέθηκε σε ισχύ από τις αρχές του Αυγούστου.

Η ισχυρή γαλλική παρουσία στην Κύπρο ενόχλησε σφόδρα την Άγκυρα, με τον εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών να ξιφουλκεί κατά Ελλάδας, Γαλλίας και Ιταλίας με αφορμή την κοινή στρατιωτική άσκηση. «Η προσγείωση Γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών (στην Κύπρο) στο πλαίσιο άσκησης που διεξάγεται από την ‘ελληνοκυπριακή διοίκηση’, την Ελλάδα και την Ιταλία, καθώς και η προσωρινή ή μόνιμη παρουσία τέτοιου τύπου αεροσκαφών στο νησί αντίκειται στις συνθήκες του 1960», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Χαμί Ακσόι, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση «θυμήθηκε» τις ισχύουσες συμφωνίες προκειμένου να τις επικαλεστεί κατά το δοκούν.

Η κοινή αεροναυτική άσκηση Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας θα διεξάγεται από τις 26 μέχρι τις 28 Αυγούστου, όπως έχει ανακοινώσει ο Ελληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.