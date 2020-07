Leon of Athens: Τρία τραγούδια για το καλοκαίρι λίγο πριν το live στην Τεχνόπολη

Ο Leon of Athens μας σύστησε τον ιδιαίτερο ήχο του με τον πρώτο προσωπικό του δίσκο Future (2011), ενώ το ταλέντο του στην τέχνη της τραγουδοποιίας αναδύθηκε από την πρώτη στιγμή. Δύο χρόνια μετά, με το δίσκο Global και έχοντας διανύσει μια περίοδο ωρίμανσης και επαναπροσδιορισμού του ήχου του, ο Leon απέσπασε εξαιρετικές κριτικές από μεγάλα διεθνή μέσα, όπως ο Guardian, οι New York Times και το BBC, και πραγματοποίησε περιοδείες σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις. Ακολούθησαν και άλλες δημιουργίες, ανάμεσα στις οποίες ο δίσκος Xenos, σε παραγωγή του David Kosten (Bat for Lashes). Έχει στο ενεργητικό του σημαντικές συνεργασίες, ανάμεσα στις οποίες και ο Γιώργος Λάνθιμος που σκηνοθέτησε το video clip του Baby Asteroid, ενώ, παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε μερικά από τα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ (South by Southwest, Firefly Music Festival, Okeechobee και Summerfest).

Η συνεργασία των δύο ταλαντούχων τραγουδοποιών της σύγχρονης ποπ, ξεκίνησε με το τραγούδι «Better Love», που οδήγησε την Katerine Duska στον περσινό διαγωνισμό της Eurovision.

Ακολούθησε το ντουέτο «Άνεμος», το πρώτο τους τραγούδι με ελληνικό στίχο, που κατέκτησε σταθερή θέση στα playlists των ραδιοφώνων, φτάνοντας στο Top 3 του ελληνικού Spotify, ενώ παράλληλα κυκλοφόρησαν τα προσωπικά τους αγγλόφωνα singles «Sanctuary» και «Communication».

Info

Katerine Duska & Leon of Athens

Πέμπτη 30 Ιουλίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Opening act: SneakyBlack

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30 μ.μ.

Ώρα έναρξης: 21.15 μ.μ.

Tιμές εισιτηρίων:

Διάζωμα Α: 12 €

Διαζώματα Β, Γ1, Γ2, Δ: 10 €

Τραπέζια: 8 €

Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω www.viva.gr: https://www.viva.gr/tickets/music/texnopoli/katerina-duska-leon-of-athens/