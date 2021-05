Λυρική: Όλα τα live του καλοκαιριού - Γιόνας Κάουφμαν, Αμπράμοβιτς, «Χορός με τη σκιά μου»

ullstein bild via Getty Images

Στις 24, 25, 26, 28 και 29 Σεπτεμβρίου, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θα παρουσιάσει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος την περφόρμανς Οι επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας.

Οι προγραμματισμένες για το Ηρώδειο παραγωγές Ριγολέττος και Τόσκα, η συναυλία Τραγούδια του Αγώνα του Μίκη Θεοδωράκη, η παρουσίαση του προγράμματος της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ The Artist on the Composer , καθώς και ο Διαγωνισμός Σύνθεσης Λυρικού Τραγουδιού με θέμα «1821, Ελληνική Επανάσταση και μελοποιημένη ποίηση» σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, μεταφέρονται για τη σεζόν 2021/22.

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Συναυλία

Ύμνος εις την Ελευθερίαν

20 Ιουνίου 2021

Ώρα έναρξης: 20.30

Αύλειος χώρος Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

Μουσική διεύθυνση: Ηλίας Βουδούρης

Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία της ΕΛΣ και τον Βυζαντινό Χορό του Ιδρύματος Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και σε συνεργασία με τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη συναυλία με τίτλο Ύμνος εις την Ελευθερίαν την Κυριακή 20 Ιουνίου στις 20.30 στον αύλειο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών.

Η Ορχήστρα και η Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη θα ερμηνεύσουν αποσπάσματα από το έργο του Νικόλαου Μάντζαρου Ύμνος εις την Ελευθερίαν σε ποίηση Διονυσίου Σολωμού, καθώς και μέρος από τους 36 Ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκώτα.

Ο Βυζαντινός Χορός του Ιδρύματος Μουσικής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε μουσική διεύθυνση του πρωτοψάλτη και δασκάλου της ψαλτικής τέχνης Κωνσταντίνου Αγγελίδη θα αποδώσει βυζαντινούς εκκλησιαστικούς ύμνους αφιερωμένους στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, στους αγίους νεομάρτυρες Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄, Κοσμά τον Αιτωλό, Χρυσόστομο Σμύρνης, Φιλοθέη την Αθηναία και στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

Είσοδος μόνο με προσκλήσεις.

Πρώτη παρουσίαση / Ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ

Κύκλος «Η Επανάσταση με τα μάτια των άλλων» Περιηγητικά

Τρεις μουσικές αφηγήσεις ξένων περιηγητών στην Ελληνική Επανάσταση

6, 8, 13 Ιουλίου 2021

Εις δόξαν

Γάλλος φιλέλληνας στρατιωτικός

Νομισματικό Μουσείο, 6 Ιουλίου, ώρα έναρξης: 19.30

Ερμηνεύει η Αγλαΐα Παππά

Εις θάνατον

Αμερικανός φιλέλληνας γιατρός

Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Αρχοντικό Δεκόζη Βούρου, 8 Ιουλίου, ώρα έναρξης: 19.30

Ερμηνεύει η Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου

Εις διχασμόν

Γάλλοι, Αμερικανοί, Άγγλοι φιλέλληνες διπλωμάτες

Κήπος Ελλήνων Αρχαιολόγων | 13 Ιουλίου 2021 | Ώρα έναρξης: 19.30

Ερμηνεύουν: Αγλαΐα Παππά, Αντιγόνη Καράλη, Νίκος Μέλλος, Χρήστος Ντούλας

Κείμενο, σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Χατζής

Έρευνα: Στέλλα Παπακωνσταντίνου / Δραματουργική επεξεργασία: Αντιγόνη Καράλη / Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη / Πρωτότυπη μουσική, μουσικές προσαρμογές: Γιώργος Ταμιωλάκης

Συμμετέχει το μουσικό σύνολο Sibílima: Στέλιος Παπαναστάσης (βιόλα), Λευτέρης Ανδριώτης (κρητική λύρα), Γιώργος Ταμιωλάκης (βιολοντσέλο).

Με τις ιδεολογικές του ρίζες, αφενός, στο ενδιαφέρον της Δύσης για την κληρονομιά της κλασικής αρχαιότητας και, αφετέρου, στο φιλελεύθερο αίτημα για εξέγερση απέναντι σε κάθε λογής απολυταρχία που διέτρεχε καθολικά την «εποχή των επαναστάσεων», το κίνημα του φιλελληνισμού σημάδεψε την έναρξη του 19ου αιώνα και συνέβαλε αποφασιστικά στην αίσια έκβαση του αγώνα για τον σχηματισμό του νέου ελληνικού κράτους. Φόρος τιμής της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ στην ξεχωριστή εκείνη κατηγορία φιλελλήνων που ταξίδεψαν από την Ευρώπη και την Αμερική για να συμπαραταχθούν και να πολεμήσουν με τους εξεγερμένους Έλληνες του 1821, τα Περιηγητικά του σκηνοθέτη Κωνσταντίνου Χατζή λαμβάνουν χώρα σε τρεις εξωθεατρικούς χώρους της Αθήνας με αξιοσημείωτο ιστορικό παρελθόν και επικεντρώνονται σε τρεις συνομοταξίες εθελοντών που διαδραμάτισαν ανεκτίμητο ρόλο στη διάρκεια, αλλά και την επαύριο, της Επανάστασης: στρατιωτικούς, γιατρούς και διπλωμάτες.

Το πλούσιο ιστορικό υλικό (επιστολές, χρονικά και απομνημονεύματα) και οι τεχνικές του θεάτρου-ντοκουμέντου συναρμόζονται στο μουσικό υπόβαθρο της σκηνικής μουσικής του Μπετόβεν (και της πιανιστικής μεταγραφής του Φραντς Λιστ) για το έργο Ερείπια των Αθηνών ώστε να υποστηρίξουν μια πολυπρόσωπη αφήγηση που επιχειρεί να φωτίσει πολύπλευρα τόσο τη δημόσια όσο και την ανθρώπινη όψη της φιλελληνικής συνεισφοράς στο εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα.

Είσοδος ελεύθερη.

Εγκατάσταση - Κινηματογραφική ταινία Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η πόλη και η πόλη

Χρήστος Πασσαλής, Σύλλας Τζουμέρκας

8, 9, 10, 11 Ιουλίου 2021

Ώρα έναρξης 21.30

Πανοραμικά Σκαλιά - ΚΠΙΣΝ

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

Σύλληψη, σενάριο, σκηνοθεσία: Χρήστος Πασσαλής, Σύλλας Τζουμέρκας

Παραγωγός: Μαρία Δρανδάκη

Επιμέλεια: Ορέστης Ανδρεαδάκης

Ηθοποιοί: Βασίλης Κανάκης, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Αγγελική Παπούλια, Αργύρης Ξάφης, Νίκη Παπανδρέου, Βασίλης Καραμπούλας, Θέμις Μπαζάκα, Δανάη Πριμάλη, Μαρία Φιλίνη, Λαέρτης Μαλκότσης, Μιχάλης Κίμωνας,Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Φριτς Φένε, Γιάκομπ Λέο Σταρκ, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Άρης Αρμαγανίδης, Ζωή Σιγαλού, Μαρίνα Σιώτου, Βάσια Μπακάκου, Λεονάρδος Μπατής, Γλυκερία Δήμου, Ανδρέας Σταυρακάκης, Νίκος Χορταριάς.

Έξι επεισόδια από τη ζωή και τα δεινά που υπέστη η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης ενώνονται κινηματογραφικά με την πόλη του σήμερα, δημιουργώντας μια πολυπρόσωπη κινηματογραφική αφήγηση στην οποία δυο πόλεις συνυπάρχουν στο ίδιο πλαίσιο: η πόλη της Θεσσαλονίκης του περασμένου αιώνα και η πόλη της Θεσσαλονίκης όπως είναι τώρα.

Μια εγκατάσταση σε συν-σκηνοθεσία των Χρήστου Πασσαλή και Σύλλα Τζουμέρκα, δύο σκηνοθετών που γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1978 και επιστρέφουν για πρώτη φορά δημιουργικά σ’ αυτή. Ένα κινηματογραφικό εγχείρημα που θαμπώνει τα όρια μεταξύ μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και ταινίας-δοκιμίου (essay film) και παρουσιάζεται εδώ για πρώτη φορά σε μια αρχική μορφή εικαστικής εγκατάστασης με τρεις οθόνες σε ταυτόχρονη προβολή.

Είσοδος ελεύθερη.

Μπαλέτο Μάνος Χατζιδάκις Χορός με τη σκιά μου

Χορογραφία, σκηνικό: Κωνσταντίνος Ρήγος

25, 27, 29 Ιουλίου 2021

Ώρα έναρξης: 21.00

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών

Κοστούμια: Deux Hommes / Συνεργάτιδα αρχιτέκτονας: Μαίρη Τσαγκάρη / Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας / Βίντεο: Βασίλης Κεχαγιάς

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Χατζιδάκις

Με τους Α΄ Χορευτές, τους Σολίστ, τους Κορυφαίους και το Corps de ballet της ΕΛΣ

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει μετά από πολυετή απουσία στη σκηνή του Ωδείου Ηρώδου Αττικού,με την εξαιρετικά επιτυχημένη παραγωγή Χορός με τη σκιά μου, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, τον Νοέμβριο του 2019.

Στον Χορό με τη σκιά μου, ο διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος χορογραφεί τέσσερα μοναδικά έργα του σπουδαίου Μάνου Χατζιδάκι για το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.