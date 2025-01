«Λιγότερα κόλπα, θα είσαι λιγότερο απόμακρη;» - «Οχι»: Ο χορός και η συνομιλία Τραμπ με Μελάνια

via Associated Press

via Associated Press

Μετά η Μελάνια φέρεται να του είπε «σε κρατώ» (I got you), με τον ίδιο να απαντά «θα δούμε. Θα το ελέγξεις; Λιγότερα κόλπα, θα είσαι λιγότερο απόμακρη;». Σε αυτό η Πρώτη Κυρία απάντησε (πάντα σύμφωνα με τον Φρίμαν) «Όχι σε αυτό» (It’s a no), και τον Τραμπ να λέει μετά «σ’ακούω» (I hear you).