Madrugada: Η Ελλάδα για εμάς είναι η σημαντικότερη χώρα μετά την δική μας!

Οι φίλοι/ες τους στη Θεσσαλονίκη είναι πιο τυχεροί καθώς μετά από διαδοχικά sold outs και αντίστοιχες μεταφορές χώρων ο τελευταίος για την συναυλία της Παρασκευής 5 Απριλίου είναι η PAOK Sports Arena (πιο απλά το γήπεδο του ΠΑΟΚ δηλαδή) και έτσι υπάρχουν ακόμα μερικά εισιτήρια αν και ομολογουμένως καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι/ες να βιαστούν λίγο. Αντίθετα στην Αθήνα, αφού η εμφάνιση τους την Κυριακή 7 Απριλίου στο Κλειστό Γήπεδο Π. Φαλήρου (Tae Kwon Do) έγινε sold out σε χρόνο ρεκόρ προστέθηκε και δεύτερη την επομένη, Δευτέρα 8 Απρλίου και στον ίδιο χώρο, η οποία επίσης όμως κοντεύει να είναι sold out και έτσι όσοι/ες θέλουν να τους παρακολουθήσουν θα πρέπει να βιαστούν ακόμα περισσότερο από τους Θεσσαλονικείς!