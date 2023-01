Μάρτα Μέσαρος: «Το να θέλει μια γυναίκα να γυρίσει ταινίες ήταν ανέκδοτο»

Σαν στο σπίτι (Just like home, 1978, 108’)

21.30 Ημερολόγιο για τη μητέρα και τον πατέρα μου (Diary for my mother and father, 1990, 115’)

19.00 Ημερολόγιο για τα παιδιά μου (Diary of my children, 1984,109’)

19.00 Ημερολόγιο για τους έρωτές μου (Diary for my loves, 1987, 128’)

19.00 Δύο γυναίκες (The two of them, 1977, 92’)