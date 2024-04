Μάρβιν Γκέι: Συλλογή με ανέκδοτα τραγούδια του πρίγκιπα της σόουλ βρέθηκε στο Βέλγιο

via Associated Press

Ο Γκέι ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1960 και έγινε σούπερ σταρ την επόμενη δεκαετία με κλασικές επιτυχίες όπως τα «What’s Going On» και «Let’s Get It On».