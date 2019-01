Μάργκοτ Ρόμπι: Γιατί δεν της αρέσει να δείχνει το γυμνό της δέρμα όταν υποδύεται τη Χάρλεϊ Κουίν

A post shared by Suicide Squad (@suicidesquadmovie) on Jul 11, 2016 at 1:55pm PDT

View this post on Instagram

Κι ενώ το σορτσάκι που φορούσε η Ρόμπι ως Κουίν ήταν κοντό και εκείνη δεν ήταν η πρώτη φορά που η ηθοποιός δείχνει το γυμνό της δέρμα στη σκηνή, η ίδια αποκάλυψε γιατί προτιμάει να μην το κάνει όταν υποδύεται τον συγκεκριμένο χαρακτήρα.

Σε πρόσφατή της συνέντευξη στο περιοδικό W, η Ρόμπι είπε: «Ειλικρινά για μένα, ή τουλάχιστον όσον αφορά την Κουίν, όσο περισσότερο δέρμα δείχνω, τόσες περισσότερες ώρες χρειάζομαι στο μακιγιάζ και την επιμέλεια μαλλιών γιατί ο χαρακτήρας έχει λευκή επιδερμίδα και πολλά τατουάζ. Οπότε, οι σκηνές στις οποίες δεν φοράω κάποια ζακέτα από πάνω, χρειάζονται 20 λεπτά περισσότερο στο τμήμα μακιγιάζ και δεν μου αρέσει. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια και αρκετά άτομα για να με μετατρέψουν στο χαρακτήρα».

Η Ρόμπι αναμένεται να υποδυθεί την Κουίν ξανά στην επερχόμενη ταινία «Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), η οποία θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2020.