Μαθαίνουμε ιστορία από τον κινηματογράφο;

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Ρόμπερτ Α. Ροζενστόουν είναι επίτιμος καθηγητής Ιστορίας στο Ινστιτούτο

Τεχνολογίας της Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Η βραβευμένη βιογραφία του για τον

Τζον Ριντ Romantic Revolutionary (1975) αξιοποιήθηκε ως βάση για το

βραβευμένο με πολλά Όσκαρ έργο του Γουόρεν Μπίτι Οι Κόκκινοι, στο οποίο ο

Ροζενστόουν εκτέλεσε χρέη ιστορικού συμβούλου. Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις

του ξεχωρίζουν: Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea of

History (1995), Crusade of the Left: The Lincoln Battalion in the Spanish Civil

War (1969) και Mirror in the Shrine: American Encounters with Japan (1988).

Επιμελήθηκε επίσης την έκδοση των: Revisioning History: Film and the

Construction of a New Past (1995) και Experiments in Rethinking History

(2004). Είναι, τέλος, διευθυντής του περιοδικού Rethinking History: The Journal

of Theory and Practice.