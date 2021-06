Με ένα στίχο από ποίημα του 1916 ο Μπάιντεν ξαναφέρνει κοντά Αμερική και Ευρώπη

BRENDAN SMIALOWSKI via Getty Images 15 Ιουνιόυ 2021. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν βαδίζει για να επιβιβαστεί στο Air Force One στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)