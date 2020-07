«Με ενδιέφερε μια ιστορία για τις διαπροσωπικές σχέσεις» - Ο δημιουργός του «Love Life» στην HuffPost

Στις 27 Μαΐου 2020, μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα έκανε πρεμιέρα, προσθέτοντας ακόμα ένα κανάλι στη διεθνή αγορά των streaming υπηρεσιών. Το HBO Max είναι προϊόν της αμερικανικής εταιρείας μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας WarnerMedia, με περιεχόμενο κλασικές και νεότερες ταινίες και σειρές από δίκτυα όπως το HBO, το CW, τη Warner Bros, καθώς και πρωτότυπο υλικό. Ανάμεσα στις σειρές που εμφανίστηκαν στην ταινιοθήκη της πλατφόρμας με την ίδρυσή της, ήταν και το «Love Life», μια δημιουργία του Σαμ Μπόιντ («In A Relationship», «Flower»), με πρωταγωνίστρια την Αννα Κέντρικ («Pitch Perfect», «Into the Woods», «Up In The Air») και παραγωγή των Κέντρικ και Πολ Φέιγκ. Η σειρά προβάλλεται στην Ελλάδα στους on demand καταλόγους της COSMOTE TV.

Πρόκειται για μια ρομαντική κομεντί, ιδανική για binge-watching, η οποία εστιάζει στην σύνδεση του κεντρικού χαρακτήρα με τους ανθρώπους που αλληλοεπιδρά στη ζωή του και όχι απλά στην αναζήτηση για αγάπη. «Με ενδιέφερε περισσότερο να πω μια ιστορία στην οποία απλά βλέπουμε την ανθρώπινη σύνδεση σε ένα πρωταρχικό επίπεδο, έχω αυτό τον χαρακτήρα που τυχαίνει να είναι γυναίκα και δεν είναι απελπισμένη για έρωτα ή για κάποιον άνδρα. Η ιστορία αφορά στο πώς οι άνθρωποι επιθυμούν να έρχονται πιο κοντά και το πώς αυτές οι διαπροσωπικές συνδέσεις είναι o,τι έχουμε», λέει ο Μπόιντ στη HuffPost.

Η πρώτη σεζόν του «Love Life» αποτελείται από 10 επεισόδια, το καθένα από τα οποία επικεντρώνεται σε μια διαφορετική ρομαντική σχέση. Η σειρά παρουσιάζει τις καλές και άσχημες στιγμές μεταξύ δυο ατόμων με ρεαλιστικό τρόπο, χωρίς υπερβολή στο σενάριο και εξιδανίκευση του έρωτα. Η ιστορία ακολουθεί την Ντάρμπι Κάρτερ (Κέντρικ), μια νεαρή γυναίκα που ζει στη Νέα Υόρκη και συγκατοικεί με την καλύτερή της φίλη Σάρα (Ζόι Τσάο), τον σύντροφο της Σάρα, Τζιμ (Πήτερ Βακ) και ακόμα μια φίλη, την Μάλορι (Σάσα Κόμπερ). Η ηρωίδα ονειρεύεται μια δουλειά στο χώρο της τέχνης και ψάχνει την ουσία στις φιλικές και ερωτικές της σχέσεις. Ένα από τα επιτυχημένα στοιχεία στο σενάριο είναι η εξέλιξη της πρωταγωνίστριας καθώς βιώνει σημαντικές εμπειρίες ανά τα χρόνια. Ο δημιουργός του «Love Life» δίνει στους θεατές ένα υπόβαθρο σε ορισμένες πτυχές του χαρακτήρα της Ντάρμπι, μέσα από αναδρομές στο παρελθόν και τα παιδικά/εφηβικά της χρόνια. Μερικά επεισόδια κάνουν άλματα στο χρόνο για μια πιο γρήγορη πλοκή χωρίς φλυαρία, ενώ υπάρχουν κι εκείνα που έχουν πιο αργό ρυθμό για να δώσουν περισσότερο χώρο στα πρόσωπα και την καθημερινότητά τους.

Το HBO Max έχει ήδη ανανεώσει τη σειρά για δεύτερη σεζόν που θα διαφέρει κατά κάποιο τρόπο από την πρώτη, θα παραμείνει όμως πιστή στη δομή που την γνωρίσαμε. Ο Σαμ Μπόιντ μιλά στη HuffPost για τη δημιουργία του «Love Life», την επιλογή της ηρωίδας, τη διαφορετικότητα στη σειρά και το σενάριο του επόμενου κύκλου επεισοδίων.