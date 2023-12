Με εξαιρετική επιτυχία και ευρύτατη συμμετοχή το Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού

Design Ambassador

Με εξαιρετική επιτυχία και ευρύτατη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού, στις 1-3 Δεκεμβρίου, στο Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά από την Design Ambassador, το ηλεκτρονικό περιοδικό ARCHISEARCH.gr και το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Κορυφαίοι αρχιτέκτονες, μηχανικοί, θεσμικοί παράγοντες, δημοσιογράφοι και επαγγελματίες του ελληνικού τουρισμού έδωσαν το παρόν στα Χανιά, εδραιώνοντας το μοναδικό τομεακό Συνέδριο για την αρχιτεκτονική και τον τουρισμό στη χώρα. H μεγάλη ανταπόκριση των συνέδρων, των επαγγελματιών και παραγόντων από την Ξενοδοχία και τη Μηχανική από το τοπικό, εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, σε συνδυασμό με την υποδειγματική διοργάνωση συνετέλεσαν σε συζητήσεις που έθεσαν τα θεμέλια για προτάσεις στα επίκαιρα ζητήματα που αφορούν και τους δύο κλάδους. Την επιμέλεια της εκδήλωσης είχαν ο Βασίλης Μπαρτζώκας της Design Ambassador και ο Ανδρέας Θεοδωρίδης μέλος της αρχιτεκτονικής επιτροπής του ΚΑΜ, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Columbia, Associate Professor στο Νew York Institue of Technology και ερευνητικός συνεργάτης στο Center for Ecosystems + Architecture του Yale.

– 4 Keynote ομιλίες και 2 fireside chat

– 35 ομιλητές και συντονιστές

– 430 σύνεδροι

– 8 χορηγοί

– Αιγίδα από 5 φορείς και οργανώσεις

Opening – Welcome Remarks

Στο Συνέδριο απεύθυναν χαιρετισμό οι κ.κ. Άντζελα Γκερέκου - Προέδρος Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Νικόλαος Καλογεράς – Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης - Δήμαρχος Δήμου Χανίων, Κυριάκος Γ. Κώτσογλου - Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στην Περιφέρεια Κρήτης, Νεκτάριος Ψαρουδάκης - Αντιδήμαρχος Τουρισμού – Χανίων, Γιάννης Γιαννάκης - Προέδρος ΚΑΜ-Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Χανίων, Μανώλης Γιάννουλης - Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Ξενοδοχείων Χανίων και Αντιπρόεδρος Οικονομικών του ΣΕΤΕ, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος - Αντιπρόεδρος Συλλόγου Ξενοδοχείων Ηράκλειου και Κωνσταντίνα Σβύνου - Προέδρος Ινστιτούτου Ερευνών Τουρισμού.

Keynote Speeches

Στο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού, καταξιωμένοι επαγγελματίες στο χώρο της αρχιτεκτονικής και του τουρισμού, διερεύνησαν προτάσεις και λύσεις μέσα από γόνιμες συζητήσεις σε θέματα που απασχολούν και τους δύο κλάδους: κλιματική αλλαγή, σε ποιους προορισμούς ο υπερτουρισμός αποτελεί πρόβλημα ή ευκαιρία, αλλαγή χρήσεων γης, υποδομές, υπερτοπικές προκλήσεις, δημόσιοι χώροι και τον αντίκτυπό τους στην ευζωΐα όχι μόνο των τουριστών αλλά και των κατοίκων. Σε μια Ελλάδα μέχρι το 2030 με 50 εκατομμύρια επισκέπτες και 35 δις έσοδα, πόσο εξοπλισμένοι με σύγχρονα εργαλεία είναι οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών και σε αυτούς συγκαταλέγονται και οι αρχιτέκτονες με τον Σχεδιασμό ως ακρογωνιαίο λίθο της συνολικής παροχής, ώστε να προσφέρουν τη βέλτιστη εμπειρία στον ταξιδιώτη αναρωτήθηκε ο πρώτος Κεντρικός Ομιλητής, Γιάννης Τσάκαλος ΑQ Strategy CEO;

Η Κωνσταντίνα Σβύνου, η δεύτερη Κεντρική Ομιλήτρια του Συνεδρίου ανέπτυξε τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΤΕΠ για τα ελληνικά ξενοδοχεία που έδειξε ότι οι Έλληνες ξενοδόχοι αγαπούν την καινοτομία (BMS για ενεργειακή αποδοτικότητα) και ένα ποσοστό 80% θα ήθελε να έχει μια προσιτή πιστοποίηση για αειφόρο λειτουργία του κτιρίου. Επίσης το 28% των ξενοδόχων εφαρμόζουν κάποια δράση για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα ξενοδοχεία τους, ενώ το 6% μόλις έχει εκμεταλλευτεί τα χρηματοδοτικά προγράμματα για αναβάθμιση τους. Συμπεράσματα που οδηγούν σε δρόμους υιοθέτησης συγκεκριμένων πολιτικών στο δομημένο περιβάλλον του τουρισμού στην Ελλάδα.

Ο Leon Avigad, στην ομιλία του μίλησε με πάθος για τη μοναδικότητα της 2 ευκαιρίας στο reuse του κτιριακού αποθέματος, χαρακτηρίζοντάς την ως το απαύγασμα της αειφόρου διαχείρισης κτιρίων στη ξενοδοχία. Τόνισε την ανάγκη εμβάπτισης της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας στο τοπικό πολιτισμό, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Τα Πάνελ Συζήτησης

Στο 1ο Πάνελ με τίτλο Infrastructure For Sustainable And Enjoyable Cities_ A Conversation On Scale And Impact, με συντονιστή τον Konstantinos Deriziotis - Money & Tourism Magazine, και τους Panelists:

Giorgos Kalligeris - Member Of CAM - Sarcha

Konstantina Svynou - President Of The Institute Of Tourism Research

Kyriakos G. Kotsoglou - Vice Governor For Tourism & E-Government- Region Of Crete

Τhomas Doxiadis - CEO-Founder Doxiadis Plus, συζητήθηκαν οι επενδύσεις των ξενοδόχων, σε υποδομές, υπερδομές, ενέργεια, αειφορία, τεχνολογία, αλλά και οι ανάγκες ρυθμιστικών αλλαγών και κοινωνικής βιωσιμότητας και όλα αυτά σε χρόνο επείγοντα, όπως είπε ο Θωμάς Δοξιάδης.

Στο 2ο Πάνελ με τίτλο Extending The Tourist Season_ A “Glocal” Challenge με συντονιστή τον Konstantinos Deriziotis - Money & Tourism Magazine οι

Leon Avigad - Brown Hotels CEO -Co Founder

Tom Linblom - CSL Design UK Director

Manolis Giannoulis - President Of The Board Of Directors Of Chania Hoteliers Association

Giorgos Pelekanakis - Chairman Of The Board Greek Federation Of Hotel Managers

τόνισαν ότι χρειάζεται να ισχύσουν ειδικές συνθήκες για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, δεδομένου πως όσες προσπάθειες να γίνουν, η δυναμική της αγοράς σε σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον, δεν είναι πάντα ευνοϊκή. Επομένως, χρειάζεται εναρμόνιση ρυθμιστικών πλαισίων και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, υποδομών, αλλά και εφαρμοσμένης κυκλικής οικονομίας και ενσωμάτωσης τεχνολογίας, ενίσχυσης του εργασιακού καθεστώτος και στήριξη της Πολιτείας για την 12μηνη λειτουργία και σε μη μητροπολιτικούς προορισμούς. Ο Tom Linblom παρουσίασε μια από τις λύσεις για το θέμα: την κατασκευή μονάδας κατοικιών προσωπικού σε ένα προορισμό με 12μηνη λειτουργία και την ενσωμάτωσή του στη ζωή του ξενοδοχείου.

Στο 3ο Πάνελ με τίτλο Reimagining Public Spaces_ Best Practices for Enhanced Living με συντονισμό του Andreas Theodoridis - NΥ Institute οf Technology & Columbia GSSAP Assistant Professor και τους κ.κ. Ivan Blasi - Mies Van Der Rohe Award Curator

Tom Linblom - Hospitality Leader and A Studio Director In Gensler’s London Office

Panagiotis Simandirakis - Mayor of Municipality of Chania

Maria Kaltsa - Founder ARCNEST, μίλησαν για την αξία του ποιοτικού δημόσιου χώρου και την νοηματοδοτική συμβολή του σε οποιοδήποτε κτιριακό έργο (Μαρία Καλτσά), με τον Ivan Blasi να μην διαχωρίζει μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού όσον αφορά στον χώρο δημόσιας χρήσης, αλλά στον σκοπό για τον οποίο σχεδιάζεται, εμπορικό ή μη, θα πρέπει να ενισχύει το πολιτιστικό ίχνος του χώρου.

Στο 4 Πάνελ με τίτλο Beyond greenwashing_ Exploring the fundamentals of sustainability in tourism and architecture με συντονίστρια την Danai Makri - Design Ambassador και τους

Andreas Theodoridis - NΥ Institute οf Technology & Columbia GSSAP Assistant Professor

Alexandros Angelopoulos - Angelopoulos Aldemar Hotels Managing Director

Maria Kaltsa - Founder ARCNEST και Ioannis Pappas - Director Mediterannean Region, Global Sustainable Tourism Council Ceo & Founder, Green Evolution AΕ μίλησαν για τη βιωσιμότητα παρά την αειφορία που αφορά τη δυνατότητα της φύσης να αναπαράγεται με μηδενικό κόστος, με συγκεκριμένα βήματα. Πρώτα εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά με κριτήριο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για την ενέργεια που χρειάζονται τα κτίρια και μετά να είναι πράσινη αυτή η ενέργεια, το αντίθετο θα ήταν λάθος, στη σκέψη του ότι η πιο πράσινη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώθηκε ποτέ.

Στο 5 Πάνελ με τίτλο Financially sustainable_ A conversation on the role of architecture

με συντονίστρια την Danai Makri - Design Ambassador με τους κ.κ. Alexandros Costopoulos - Secretary General AMCHAM Greece, Yiannis Tsakalos - AQ Strategy CEO, Maria Tsaftari - Urban Soul Project Design Director – Partner και ο Thomas Doxiadis - Founder Doxiadis Plus τονίστηκε η σημασία των εργαλείων μάρκετινγκ για την αποφυγή κόστους κατασκευής, αλλά και τεχνικών εργαλείων για την ενεργειακή αποδοτικότητα, επιλογής δομικών υλικών, ανθρακικού αποτυπώματος και παράλληλα σημειώθηκε η εξαγωγιμότητα του Ελληνικού δυναμικού Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, βασισμένη στη ποιότητα των τουριστικών καταλυμάτων.

Στο 6 Πάνελ με τίτλο Leisure built environment and local authorities_ A new horizon for mutual benefit με συντονιστή τον Konstantinos Deriziotis - Money & Tourism Magazine και εισαγωγική ομιλία της κας Angela Gerekou - President of The Hellenic Tourism Organisation (ΕΟΤ), οι κ.κ. Vaggelis Stylianidis - Vaggelis Stylianidis Architects, Giorgos Vasilakis - On Project Photo & Title, Katerina Xekalou - Union Of Hoteliers of Rethymnon μίλησαν για τη σχέση των τουριστικών καταλυμάτων με το μητροπολιτικό ή το υπαίθριο πλαίσιο όπου βρίσκονται, την ανάγκη των DMOs για την ανάδειξη της σχέσης αυτής, των ξενοδόχων και των ΟΤΑ.

Σε αυτό το σημείο έγινε η αποκάλυψη από τον κ. Δεριζιώτη, ότι η έμπνευση της καμπάνιας για τους Digital Nomads στην Ελλάδα, έγινε από τον κ. Steve Vranakis, ο οποίος στη συνομιλία του με τον Alexandros Costopoulos - Secretary General AMCHAM Greece, τόνισε την σημασία της βιώσιμης λειτουργίας του Τουρισμού στην Ελλάδα και την ανάγκη να εναρμονιστούν οι λειτουργίες αυτές με την φύση σε κάθε προορισμό ως Asset για τη τουριστική ανάπτυξη.

Στο 7ο Πάνελ με τίτλο Transforming Communities_Short-Term Rentals, Architecture, and the Shifting Landscape of Residential Areas με συντονίστρια την Danai Makri - Design Ambassador οι κ.κ. Ivan Blasi - Mies Van Der Rohe Award Curator, Thomas Doxiadis - Founder Doxiadis Plus, Alexandros Angelopoulos - Angelopoulos Aldemar Hotels Managing Director και Mara Papavasilleiou - Micromega Co-Founder συζητήθηκε η ανάγκη συνυπολογισμού στον αντίκτυπο του υπερτουρισμού με την έννοια της υπέρβασης κατά πολύ, της φέρουσας ικανότητας ενός προορισμού πχ. Βαρκελώνη, Λιουμπλιάνα και της επείγουσας ανάγκης βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων του.

Στη παρέμβασή του ο κ. Κοκκωτός μίλησε για τα do’s and don’ts & take away lessons στην εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας, των φυσικών πόρων, του reuse και της ανακύκλωσης και στην ανάγκη της ενσωμάτωσης της τοπικής κοινωνίας στις ίδιες αρχές, καθώς και της εκπαίδευσης του προσωπικού στην λειτουργία ενός ξενοδοχείου.

Στο 8ο Πάνελ με τίτλο Innovative Tourism Experiences_Themed Hotels, Architectural Design, and Sustainable Seasonal Extension με συντονιστή τον Yiannis Tsakalos – AQ Strategy CEO, οι κ.κ. Dimitris Michelogiannis - Special Advisor for Development of the Region of Crete, Alexandra Manousaki - Entrepreneur - Owner Manousakis Winery-Maimi-Salis, Μichael Mavroleon - CEO - A&M Architects και Alexandros Zomas - Micromega Co-Founder τονίστηκε η ανάγκη τουριστικής πληροφόρησης στα καινοτόμα προϊόντα που προσφέρει ένας προορισμός και η σύνδεσή της προώθησης με το brand του καθώς και η σχέση τοπικής αρχιτεκτονικής και αναβίωσης της αυθεντικότητας των προορισμών ως τουριστικό USP.

Στο τελευταίο 9ο Πάνελ με τίτλο The future of experience design_ Extreme personalization through data με συντονισμό του Andreas Theodoridis - NΥ Institute οf Technology & Columbia GSSAP, και τους κ.κ. Konstantina Svynou - President of the Institute of Tourism Research, George Batzios - Georges Batzios Architects Founder, Yiannis Tsakalos - AQ Strategy CEO, Michael Mavroleon - A&M Architects CEO-Founder συζητήθηκε η τεχνολογία και η ΑΙ στην συνέλιξη αρχιτεκτονικής και τουρισμού, και στο πού μπορούν τα εργαλεία να συμβάλουν στην εξέλιξη των δύο κλάδων, στη βιωσιμότητα αλλά και στη κοινωνική βιωσιμότητα. Ο κ. Μαυρολέων μίλησε για την αναπόφευκτη εξέλιξη της τεχνολογίας, της αρχιτεκτονικής και του τουρισμού με τον ανθρώπινο παράγοντα να έχει πάντα την αποκλειστικότητα σε δύο ζητήματα: το παραγόμενο συναίσθημα και την συνεπαγόμενη απόφαση που θα είναι πάντα παραγόμενα από τον άνθρωπο. Το ξενοδοχείο του μέλλοντος λοιπόν, θα προσθέσει ποιοτική προστιθέμενη αξία, ταυτόχρονα αναδεικνύοντας και την αναντικατάστατη κυριαρχία του ανθρώπινου παράγοντα.

Grand Sponsors

-ORAMA MINIMAL FRAMES

-VIMAR HELLAS

-WOOD HOME

-APIVITA

Stage Design Sponsor

Audience Gift Sponsor