Με νέα αντι-Navtex απαντά η Τουρκία στην Ελλάδα

Σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο επιχειρεί να προχωρήσει η Τουρκία, η οποία το απόγευμα της Δευτέρας εξέδωσε νέα NAVTEX - δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες - ως απάντηση στη αντι-Navtex, την οποία εξέδωσε νωρίτερα η ελληνική πλευρά .

Σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX τα ερευνητικά πλοία Ορούτς Ρέις, Αταμάν και Τζένγκις Χαν πραγματοποιούν σεισμικές έρευνες «στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και συμφώνως με το Διεθνές Δίκαιο».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ορούτς Ρέις έχει εισέλθει εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, συνοδευόμενο από μονάδες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού.

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος έχει βγάλει τα καλώδια προκειμένου να προχωρήσει στα επόμενα βήματα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν διεξάγει έρευνες.

Στην περιοχή βρίσκονται επίσης δυνάμεις του Ελληνικου Πολεμικού Ναυτικού, που παρακολουθούν στενά το τουρκικό ερευνητικό σκάφος και εκπέμπουν συνεχώς μηνύματα με τα οποία ζητείται η απομάκρυνσή του από την περιοχή.

Η τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1026/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVER IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA28-455/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA26-1024/20 ISSTILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTIUNUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Στόλτενμπεργκ

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Στο πλαίσιο αυτής, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Στόλτενμπεργκ για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και για τη συμπεριφορά της Τουρκίας που υποσκάπτει τη σταθερότητα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η πολιτική των ίσων αποστάσεων είναι αντιπαραγωγική και μη αποδεκτή.

Είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, προς ενημέρωσή του επίσης για τη συμφωνία Ελλάδας- Αιγύπτου αναφορικά με την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης καθώς και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Γερμανό ομόλογό του, Χάικο Μάας. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε η τουρκική προκλητικότητα σε Ανατολική Μεσόγειο, όπως αναφέρει ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.