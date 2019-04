Μέγαρο Μουσικής: 4 εντελώς διαφορετικές συναυλίες για το Πάσχα

Καλύπτοντας ένα ευρύ χρονικό και στιλιστικό φάσμα στη μουσική, το Μέγαρο Μουσικής συνδυάζει στη φετινή του διαδρομή προς το Πάσχα, μέσα από τον δημοφιλέστατο κύκλο Adagio, σπάνιες συνθέσεις της όψιμης Αναγέννησης, θρησκευτικά και κοσμικά έργα του Μπαρόκ, του Κλασικισμού και του Ρομαντισμού, αλλά και δημιουργίες σύγχρονων συνθετών που παντρεύουν την τζαζ με τον Μπαχ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, αυτή τη σεζόν, τέσσερις εκδηλώσεις:

Το ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου του Νορβηγού δεξιοτέχνη Μπγιορν Άντορ Ντράγκε, την Παρασκευή 19 Απριλίου, τη συναυλία Adagios from the Underground, επίσης στις 19 Απριλίου, με συνθέσεις για μουσικό πριόνι, πιάνο και συνθεσάιζερ -λόγω εξάντλησης εισιτηρίων προστέθηκε και δεύτερη συναυλία- τα Αναγνώσματα του Σκότους με το συγκρότημα μπαρόκ μουσικής Latinitas Nostra τη Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου και μια βραδιά αφιερωμένη στον σύγχρονο Αφροαμερικανό συνθέτη Jeff Scott και στο έργο του Passion for Bach and Coltrane, που είναι εμπνευσμένο από την ποίηση του επίσης Αφροαμερικανού Alfred Bennett (A.B.) Spellman, στην οποία θίγονται θέματα θρησκευτικότητας και πίστης, τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου.

Bjørn Andor Drage Ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου Παρασκευή 19 Απριλίου. 20:30 Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Ιδεώδης εισαγωγή για τις φετινές πασχαλινές εκδηλώσεις, το ρεσιτάλ εκκλησιαστικού του Μπγιορν Άντορ Ντράγκε, λίγες μόλις ημέρες πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στο κατανυκτικό της πνεύμα.

Ο επιβλητικός ήχος του βασιλιά των μουσικών οργάνων υμνεί το Θείο Πάθος μέσα από συνθέσεις σπουδαίων μουσουργών αλλά και βιρτουόζων του είδους, όπως του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, του Γιόχαν Πάχελμπελ, του Φέλιξ Μέντελσον, του Γκυ Μποβέ, του Λουί Βιερν, αλλά και μέσα από ευφάνταστες μεταγραφές έργων Γκρηγκ και Σβέντσεν, τις οποίες υπογράφει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Νορβηγός οργανίστας με την πλούσια δισκογραφική δραστηριότητα.

Συνεχίζοντας την προσφορά του σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, το Μέγαρο Μουσικής προσφέρει 500 δωρεάν θέσεις (250 διπλές προσκλήσεις) σε ανέργους.

Tιμές εισιτηρίων για το ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου του Bjørn Andor Drage

7,50 ευρώ (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑΜΕΑ, 65+, πολύτεκνοι), 10 ευρώ, 15 ευρώ, 20 ευρώ, 25 ευρώ, 30 ευρώ, 35 ευρώ.

Adagios from the Underground Παρασκευή 19 Απριλίου, 21:00 Yποσκήνιο Β Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη

Νίκος Γιούσεφ σοπράνο και βαρύτονο μουσικό πριόνι

Ειρήνη Τηνιακού πιάνο

Γιώργος Κατσάνος analog synth