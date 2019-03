To OMG - αγαπημένη έκφραση των εφήβων που μεταφράζεται Oh my God (Ω! Θεέ μου...) - εν προκειμένω δικαιολογειται.

Ενα γκρουπ από τουρίστες πάνω σε ένα μικρό σκάφος πετυχαίνει μία φάλαινα στα κέφια της. Παίζει σαν δελφίνι! Και ακολουθεί η μεγαλειώδης βουτιά στον αέρα που θα δείτε. Με τη διαφορά, ότι καταλήγει σηκώνοντας ένα κύμα μεγαλύτερο από το σκάφος...

Οι φυσιολάτρες του I love nature ανέβασαν το βίντεο στο Twitter χθες.