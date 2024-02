Η Στέγη και το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε μια «Γέφυρα Μουσικής Πάνω από τη Συγγρού»

Η δεύτερη συναυλία (7 Μαρτίου, 21:30) είναι, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αφιερωμένη στην αφρικανική μουσική για πιάνο και το ρεύμα του «African pianism». H πιανίστα Rebeca Omordia με καταγωγή από τη Νιγηρία κα τη Ρουμανία, θα μας μυήσει σε αυτό το ρεπερτόριο. Είναι η εμπνεύστρια της σειράς συναυλιών African Concert Series που πραγματοποιείται στο Λονδίνο από το 2019, ενώ το περιοδικό Classical Music την έχει αποκαλέσει “classical music game changer”. To πρόγραμμά της περιλαμβάνει συνθέτες από την Αιθιοπία, τη Γκάνα, τη Νιγηρία και τη Νότια Αφρική, με έργα που βασίζονται στις πλούσιες πολυφωνίες της παραδοσιακής αφρικανικής μουσικής και τη μουσική εθνοτήτων όπως οι Ίγκμπο και οι Γιορούμπα. Μερικές από τις 24 Σπουδές σε αφρικανικούς ρυθμούς του Fred Onovwerosuoke θα ακουστούν με συνοδεία στο djembe από την εκτελέστρια κρουστών Σοφία Κάκκου.

Η τρίτη συναυλία (8 Μαρτίου, 20:30) είναι αφιερωμένη στη μουσική της Αργεντινής και της Βραζιλίας μέσα από ένα ρεσιτάλ για σόλο φλάουτο της Θεοδώρας Ιορδανίδου , το οποίο περιλαμβάνει έργα με ηλεκτρονικά, καθώς και ένα ντουέτο με κλαρινέτο. Δεν θα μπορούσε να λείπει ένα έργο της Francisca Chinquinha Gonzaga (1847-1935), συνθέτριας, πιανίστριας και πρώτης γυναίκας μαέστρου της Βραζιλίας, η οποία εισχώρησε στο κίνημα για την κατάργηση της δουλείας στη χώρα. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό της choro, ένα είδος βραζιλιάνικης μουσικής που προέρχεται από τη μίξη αφρικανικών ρυθμών με πορτογαλικές μελωδίες και λαϊκή χορευτική μουσική. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με έργα που αντλούν τόσο από την παραδοσιακή μουσική όσο και από πειραματικές συνθετικές τεχνικές και το διάσημο Chôros No. 2 του Heitor Villa Lobos. To πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τα έργα δύο νέων δημιουργών από την Αργεντινή, του Damián Gorandi και της Rocío Cano Valiño με χρήση ηλεκτρονικών και μια ανάθεση στης Στέγης στη Λετονή συνθέτρια Gundega Šmite, η οποία είναι εγκατεστημένη στη Θεσσαλονίκη.

Το Σάββατο 9 Μαρτίου, από τις 18:00 ως τις 21:00, η πιανίστα Rebeca Omordia σε μια masterclass, θα κάνει μια παρουσίαση του πλούσιου και άγνωστου στην Ελλάδα πιανιστικού ρεπερτορίου των Αφρικανών συνθετών, ενώ θα διδάξει και μερικά επιλεγμένα έργα σε πιανίστριες και πιανίστες από το σεμινάριο «Το πιάνο στον 20ό και 21ο αιώνα» του Ωδείου Αθηνών. Τα έργα προέρχονται από την πεντάτομη συλλογή “Piano Music of Africa and the African Diaspora”, σε επιμέλεια του William H. Chapman Nyaho (Oxford University Press).