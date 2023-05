Μουσική Τεχνόπολη: Αυτά είναι τα live που θα δούμε μέχρι και τον Ιούλιο

Η πρώτη εμφάνιση του Πάνου Βλάχου στην Τεχνόπολη την Τετάρτη 5 Ιουλίου φέρνει και τον Μίλτο Πασχαλίδη σε ένα μουσικό πέρασμα-έκπληξη, ενώ μια μέρα αργότερα, την Πέμπτη 6 Ιουλίου, στη σκηνή θα ανέβουν οι The Aristocrats , οι Take Off Collective , οι NUKeLEUS trio και οι Soulstice στο πλαίσιο του Sweet Summer Sun Music Festival .

H εξαιρετική βιολίστρια και επαγγελματίας χορεύτρια Lindsey Stirling με τους εκατομμύρια ακόλουθους στα social media εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη Δευτέρα 17 Ιουλίου, λίγο πριν ο μήνας κλείσει για την Τεχνόπολη με το πλούσιο line up του διήμερου Death Disco Open Air Festival: το Σάββατο 22 Ιουλίου θα απολαύσουμε τους VNV Nation, The Soft Moon, Selofan, Rue Oberkampf, Ploho, Kalte Nacht και Youth Valleys, ενώ την Κυριακή 23 Ιουλίου έρχονται οι Sisters Of Mercy, She Past Away, Actors, Absolute Body Control, Mecano UN. LTD, Mechanimal και Data Fragments.