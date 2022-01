«Morbius»: Νέα αναβολή για το spinoff του SpiderMan, αυτή τη φορά λόγω Όμικρον

Οι λάτρεις των κόμικ θα πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμα προτού απολαύσουν ένα από τα πιο εμβληματικά βαμπίρ της Marvel στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο.

Η Sony Pictures μεταφέρει την κυκλοφορία του «Morbius» κατά τρεις μήνες. Η ταινία, μέρος του κινηματογραφικού σύμπαντος του Spider-Man της Sony (δεν πρέπει να συγχέεται με το MCU της Disney), θα κάνει πρεμιέρα την 1η Απριλίου 2022 αντί για τις 28 Ιανουαρίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά (ούτε η δεύτερη ή η τρίτη) που το «Morbius» αναβάλει την πρεμιέρα του στο κόκκινο χαλί. Η ταινία επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου 2020, αλλά μετά ήρθε ο Covid-19. Εν μέσω πανδημίας, το «Morbius» πέρασε από διάφορες ημερομηνίες κυκλοφορίας -από τις 31 Ιουλίου 2020, στις 19 Μαρτίου 2021, στις 8 Οκτωβρίου 2021 και τελικά στις 21 Ιανουαρίου, 2022, προτού μεταφερθεί ξανά στις 28 Ιανουαρίου που άλλαξε πάλι, αυτή τη φορά λόγω της παραλλαγής Όμικρον που έχει σημάνει συναγερμό.

Η Sony μόλις σημείωσε τεράστιες επιτυχίες στο box office τόσο με το «Spider-Man: No Way Home» όσο και με το «Venom: Let There Be Carnage», οπότε είναι λογικό το γεγονός ότι προσπαθεί να δώσει στο «Morbius» μια καλύτερη πιθανότητα σε μία περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια υγειονομική κρίση συνεχίζει να περιπλέκει τα πράγματα. Το στούντιο σχεδιάζει επίσης ένα άλλο αυτόνομο spinoff βασισμένο στον κακό του Spidey, Kraven the Hunter, οπότε τα στοιχήματα είναι μεγάλα.

Πρωταγωνιστής στο «Morbius» είναι ο Τζάρεντ Λέτο, ο οποίος υποδύεται τον δρ Μάικλ Μόρμπιους, έναν επιστήμονα με μία σπάνια ασθένεια στο αίμα, ο οποίος σε μία κίνηση απελπισίας επιχειρεί ένα επικίνδυνο πείραμα που τον μετατρέπει σε βαμπίρ. Ο Μόρμπιους προσπαθεί να ελέγξει τη νέα του δύναμη και τις νέες ικανότητες του που τον μετατρέπουν σε επικίνδυνο αρμπακτικό.

Με πληροφορίες από Variety