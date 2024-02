Μπάσο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ που είχε κλαπεί το 1972 βρέθηκε και επιστράφηκε

via Associated Press

Το μπάσο αγοράστηκε για πρώτη φορά από τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο Αμβούργο της Γερμανίας το 1961, χρησιμοποιήθηκε στις συναυλίες των Beatles στην πόλη, καθώς και στις εμφανίσεις τους στο The Cavern Club στο Λίβερπουλ της Αγγλίας. Ακούγεται επίσης σε πολλές κλασικές ηχογραφήσεις των Beatles, «Love Me Do», «Twist and Shout», «All My Loving», «She Loves You» και άλλες.